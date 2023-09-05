'Должны получать больше': кого из переселенцев ждет увеличение выплат

Правительство планирует увеличить денежную помощь для некоторой категории переселенцев.

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Для переселенцев увеличат выплаты / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что внутренне перемещенным лицам увеличат выплаты.

Как отметила Верещук в эфире телемарафона "Єдині новини", что со следующего года выплаты для переселенцев вырастут. Главным основанием для выплат должна быть прописка в опасном регионе.

Сумма выплат для ВПЛ сейчас: 2 000 гривен получают взрослые лица, а дети до 18 лет и люди с инвалидностью - 3 000 гривен.

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"Оптимизируется процесс выплат на предмет того, если у человека заработная плата 50 тысяч гривен и более, если человек может себе позволить купить новую машину, то 2 000 гривен от государства ей не так надо, как многодетной семье, маме одинокой с ребенком. Те, кто в этом нуждаются, должны получать больше, потому что все-таки 2 000 гривен - это очень мало", - подчеркнула

Именно благодаря оптимизации расходов на социальные выплаты, правительство планирует увеличить денежную помощь для некоторых переселенцев. Ее новый размер пока неизвестен. Точнее можно будет говорить после утверждения бюджета на 2024 год.

Напомним, что с 1 сентября состоится ужесточение правил выплат переселенцам и проверки пенсионеров. С 1 сентября 2023 года в Украине окончательно ужесточатся правила выплат для переселенцев и начнется масштабная верификация получателей пенсий.

Правительство изменило сроки и даты выплат переселенцам. В Минсоцполитики назвали новые даты, в которые будет начисляться денежная помощь на проживание внутренним переселенным лицам.

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