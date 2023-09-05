УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Должны получать больше": кого из переселенцев ждет увеличение выплат

Юлия Куришко
5 сентября 2023, 22:54 обновлено 5 сентября, 23:11
10
Правительство планирует увеличить денежную помощь для некоторой категории переселенцев.
'Должны получать больше': кого из переселенцев ждет увеличение выплат
Для переселенцев увеличат выплаты / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что внутренне перемещенным лицам увеличат выплаты.

Как отметила Верещук в эфире телемарафона "Єдині новини", что со следующего года выплаты для переселенцев вырастут. Главным основанием для выплат должна быть прописка в опасном регионе.

Сумма выплат для ВПЛ сейчас: 2 000 гривен получают взрослые лица, а дети до 18 лет и люди с инвалидностью - 3 000 гривен.

видео дня

"Оптимизируется процесс выплат на предмет того, если у человека заработная плата 50 тысяч гривен и более, если человек может себе позволить купить новую машину, то 2 000 гривен от государства ей не так надо, как многодетной семье, маме одинокой с ребенком. Те, кто в этом нуждаются, должны получать больше, потому что все-таки 2 000 гривен - это очень мало", - подчеркнула

Именно благодаря оптимизации расходов на социальные выплаты, правительство планирует увеличить денежную помощь для некоторых переселенцев. Ее новый размер пока неизвестен. Точнее можно будет говорить после утверждения бюджета на 2024 год.

Напомним, что с 1 сентября состоится ужесточение правил выплат переселенцам и проверки пенсионеров. С 1 сентября 2023 года в Украине окончательно ужесточатся правила выплат для переселенцев и начнется масштабная верификация получателей пенсий.

Правительство изменило сроки и даты выплат переселенцам. В Минсоцполитики назвали новые даты, в которые будет начисляться денежная помощь на проживание внутренним переселенным лицам.

Больше экономических новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине переселенцы социальные выплаты
Реклама

Главное за день

Появилась острая реакция МИД и ОП на слова Путина о Зеленском

Появилась острая реакция МИД и ОП на слова Путина о Зеленском

21:45 Украина
Массовой экстрадиции не будет: Вениславский ответил, стоит ли переживать уклонистам

Массовой экстрадиции не будет: Вениславский ответил, стоит ли переживать уклонистам

21:16 Украина
Погода в Украине изменится: где врежет холодина, а где будет тепло

Погода в Украине изменится: где врежет холодина, а где будет тепло

19:38 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

23:22

Какой самый большой город в мире: топ-10 по населению и территории

22:54

"Должны получать больше": кого из переселенцев ждет увеличение выплат

22:46

"Народ Крыма и Донбасса может иметь свою точку зрения": Кондратюк рассказал, что делала коллаборантка Марченко во время шоуВидео

22:36

Звезду Уэнздей выкинули из сериала из-за сексуальных домогательств - СМИ

22:30

Падение "Шахеда" в Румынии: президент страны сделал заявление

Ядерное оружие не спасет РФ от неминуемого проигрыша в войне - КочетковЯдерное оружие не спасет РФ от неминуемого проигрыша в войне - Кочетков
22:19

Врежет 8-бальная буря: Украину накрыл сильный геомагнитный шторм

22:14

Как Пригожин подписал себе приговормнение

21:45

Появилась острая реакция МИД и ОП на слова Путина о Зеленском

21:19

"Я одной ногой стою в могиле": у Линды Евангелисты обнаружили рак груди

Реклама
21:16

Массовой экстрадиции не будет: Вениславский ответил, стоит ли переживать уклонистам

20:59

На аэродроме "Энгельс" россияне "защищают" самолеты: обкладывают их шинами

20:16

Алексея Панина задержали из-за пьяного дебоша в ЭстонииВидео

20:00

"Украинцы?": Путин устроил допрос своему чиновнику прямо во время трансляцииВидео

19:38

Погода в Украине изменится: где врежет холодина, а где будет тепло

19:12

Что приготовить на завтрак: быстрые и гурманские рецепты для красивой трапезы

19:03

АГУ обратилась к руководству страны: "Военный" НДФЛ в громадах сохранит систему обороны, которая удивила мир актуально

19:00

Что нельзя делать 7 сентября, чтобы не потерять деньги: приметы и запреты дня

18:59

"Будет помогать ВСУ": в ГУР раскрыли планы российского летчика Ми-8

18:50

Женщина показала, как приготовить обалденный томатно-базиликовый соус на зиму

18:46

Мужчина поделился безмным способом охлаждения в жару: нужна подстилка для собаки

Реклама
18:41

"Ситуация отвратительная": Путин нагло набросился с оскорблениями на ЗеленскогоВидео

18:32

"Осталось только одно место": Жданов раскрыл, откуда могут наступать россияне

18:19

Москву от БПЛА защищает арктический "Панцирь": генерал объяснил причинуВидео

18:01

Кто из украинок с 1 октября обязан стать на воинский учет: объяснение юриста

17:56

"Нужны огромные деньги": эксперт объяснил, почему Украина не может иметь ядерку

17:52

Будут как новые: как оттереть царапины с тарелок, чтобы они засверкали

17:39

Рада вернула электронное декларирование, но есть огромный подвох

17:30

"Гарри собирает урожай": Галкин показал, как дурачится с сыном от Пугачевой в Израиле

17:29

Что за игру затеял Эрдоган?мнение

17:13

"Нужен муж, а не историческая личность": Зеленская про отношения с президентом

17:12

Парень сделал предложение девушке на похоронах ее матери: почему он так поступил

17:02

СБУ сообщила о подозрении путинскому олигарху Фридману: обеспечивал РФ патронами

16:54

"Экономят ракеты и бьют дронами": в ВСУ заявили о новой партии "Шахедов" в России

16:51

Девушка показала, как сделать салфетки из воска: потрясная замена пищевой пленке

16:51

В Украине пришлось переписать цены на основной элемент борща: что случилось

16:35

Церковный праздник 6 сентября: что нельзя делать на священномученика Евтихия

16:27

Кличко проинспектировал реконструкцию большой тепломагистрали: должна завершиться до отопительного сезонаВидео

15:59

Что сделать 6 сентября, чтобы исцелиться от недугов и притянуть удачу: приметы

15:59

Мобилизация в Украине: кому в стране могут вручить повестку повторно

15:47

"Золотая" разминка перед тренировкой: фитнес-тренер показала упражнения на 4 минутыВидео

Реклама
15:38

Нужно всего 2 лимона: женщина показала, как довести духовку до блескаВидео

15:22

Плюс предательница: украинская блогерша оправдывает нападение РФ и называет ВСУ "мясом"

15:15

Кто может возглавить мятеж против Путина: журналист объяснил основную проблемуВидео

14:59

На Таврическом направлении ВСУ "перемололи" сотню оккупантов и склады боеприпасов

14:40

Какие знаки зодиака экстрасенсы: три человека могут предсказать будущее

14:38

Проект "Гай дитячих снів": группа 1+1 media высаживает деревья в память о погибших во время войны детях

14:17

Рада приняла решение: Резникова отправили в отставку

13:49

У мужа Анны Тринчер обнаружили психическое расстройство

13:24

Молитва за умершего: когда и как правильно читать, чтобы душа обрела покой

13:20

Бабкина и 5'nizza поймали на сотрудничестве с россиянами: супруга Бабкина оправдалась

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Мода и красота
Мода 2023Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять