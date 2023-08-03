Правительство поменяло сроки и даты выплат переселенцам: что теперь иначе

В Минсоцполитики назвали новые даты, в которые будет начисляться денежная помощь на проживание внутренним переселенным особам.

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Чиновники добавили, что размер выплат для ВПЛ не меняется: / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В августе 2023 года начали работать новые правила выплат внутренне переселенным лицам, которые были утверждены Кабмином в прошлом месяце лета. Как уточняют в Министерстве социальной политики, речь идет об изменениях в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ.

Такие меры, говорят чиновники, прямо направлены на фокусировку поддержки самых незащищенных граждан и семей, которые находятся в тяжелом положении.

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Среди основных изменений — введение двух выплатных периодов для ВПЛ вместо трех, как это было раньше. Кроме того, теперь чиновники Минсоцполитики будет перечислять бюджетные средства для выплаты помощи на проживание ВПЛ после 15 и 28 числа каждого месяца.

"Соответственно, в августе 2023 года начисление и выплата пособия на проживание подавляющему большинству внутренне перемещенных лиц произойдет после 15 августа. 28 августа состоится начисление и выплата пособия тем, кому оно назначено или доначислено уже после 15 августа 2023 гада", — отметили в ведомстве.

Также чиновники добавили, что размер выплат для ВПЛ не меняется: 2 тысячи грн — на взрослого, 3 тыс грн — на одного ребенка либо человека с инвалидностью.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине будут давать деньги родителям на нужды детей. Выплаты будут предоставляться теперь семьям с детьми, которые зарегистрированы на территориях, которые были либо пребывают во временной оккупации, либо находятся в зоне боевых действий, проживают на границе со страной-агрессоров РФ, малообеспеченным и имеющим детей, а также принадлежащим к таким категориям, как ребенок с инвалидностью или ребенок из многодетной семьи.

Также сообщалось, что пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Если размер пенсии по потере кормильца выше, чем размер выплат по возрасту, то пенсионер может изменить вид пенсии, перейдя на первую.

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