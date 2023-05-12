В Украине будут давать деньги родителям на нужды детей: кто имеет право на выплаты

В Украине чиновники в очередной раз обновили механизм доплаты на детей. Об этом сообщают представители пресс-службы Минсоцполитики Украины.
По словам чиновников, дополнительные выплаты будут предоставляться теперь семьям с детьми, которые зарегистрированы на территориях, которые были либо пребывают во временной оккупации, либо находятся в зоне боевых действий, проживают на границе со страной-агрессоров РФ, малообеспеченным и имеющим детей, а также принадлежащим к таким категориям, как ребенок с инвалидностью или ребенок из многодетной семьи.
Как говорят в Минсоцполитики, такие семьи смогут получать 14 165 грн для целей оздоровления и отдыха. Далее − родители или опекуны детей, которые отвечают всем критериям и будут получать уведомление о праве на получение денег − для оплаты рекреационных услуг.
К примеру, при наличии у родителей или опекунов мобильного приложения "Дия" им автоматически поступит сообщение о возможности получения помощи.
Выплату можно использовать для приобретения путевки на оздоровление или отдых ребенка в одном из лагерей высшей категории, расположенных во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой или Тернопольской областях.
В список регионах, семьи из которых могут рассчитывать на помощь, входят:
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Запорожская область;
- Луганская область;
- Николаевская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Черниговская область;
- Киевская область.
Пенсии в Украине
Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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