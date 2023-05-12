В Украине будут давать деньги родителям на нужды детей: кто имеет право на выплаты

Как говорят представители Министерства социальной политики, в Украине обновился механизм доплаты на детей.

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Некоторые семьи смогут получать 14 165 грн для целей оздоровления и отдыха / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине чиновники в очередной раз обновили механизм доплаты на детей. Об этом сообщают представители пресс-службы Минсоцполитики Украины.

По словам чиновников, дополнительные выплаты будут предоставляться теперь семьям с детьми, которые зарегистрированы на территориях, которые были либо пребывают во временной оккупации, либо находятся в зоне боевых действий, проживают на границе со страной-агрессоров РФ, малообеспеченным и имеющим детей, а также принадлежащим к таким категориям, как ребенок с инвалидностью или ребенок из многодетной семьи.

Как говорят в Минсоцполитики, такие семьи смогут получать 14 165 грн для целей оздоровления и отдыха. Далее − родители или опекуны детей, которые отвечают всем критериям и будут получать уведомление о праве на получение денег − для оплаты рекреационных услуг.

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К примеру, при наличии у родителей или опекунов мобильного приложения "Дия" им автоматически поступит сообщение о возможности получения помощи.

Выплату можно использовать для приобретения путевки на оздоровление или отдых ребенка в одном из лагерей высшей категории, расположенных во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой или Тернопольской областях.

В список регионах, семьи из которых могут рассчитывать на помощь, входят:

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Запорожская область;

Луганская область;

Николаевская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Черниговская область;

Киевская область.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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