Часть украинцев могут остаться без пенсий в 2023 году: кому стоит опасаться

Есть информация, что часть украинцев может лишиться пенсий после проведения проверки специалистами Министерства финансов и Пенсионного фонда (ПФУ).

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В целом Украине будет масштабная проверка персональных сведений о пенсионерах / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине уже в ближайшее время пенсии могут лишиться некоторые категории граждан – после проведения соответствующей проверки специалистами Министерства финансов и Пенсионного фонда (ПФУ). Проект приказа "Об утверждении методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания" был опубликован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно документу, сперва специалисты будут проверять валидацию данных (соблюдение требований обмена информацией о персональных данных пенсионеров).

После этого планируется проверка персональных сведений о пенсионерах. Также специалисты проверят правомерность предоставления пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания гражданам Украины.

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За что могут отобрать пенсию:

ошибки в фамилии в документах;

получение выплаты по фальшивым документам;

если человек некоторое время жил за границей;

если человек не получает выплаты на протяжении полугода;

если гражданин-переселенец и сменил место жительства.

Для того, чтобы удобнее было проверять информацию, сотрудники Миграционной службы фиксируют пересечение границы гражданами Украины, поэтому такая информация будет оперативно попадать в Минфин и ПФУ во время проверки.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Смотрите видео Главреда: "Индексация пенсий в 2023 году будет касаться 10,5 млн пенсионеров":

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