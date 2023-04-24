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Для украинцам готовят новые проверки: кто может остаться без пенсии

Дмитрий Видоменко
24 апреля 2023, 16:31 обновлено 24 апреля, 16:31
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В Украине чиновники в очередной раз готовятся и намереваются провести проверку правомерности пенсионных выплат.
Пенсия, купюра
Пенсионерка и пенсии / коллаж фото УНИАН

В Украине в очередной раз планируют проверить правомерность осуществления пенсионных выплат. Об этом говорится в опубликованном на сайте Федерации профсоюзов Украины проекте приказа Минфина "Об утверждении методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания".

Сразу после верификации пенсий могут лишиться те, кто серьезно нарушил правила ‒ к примеру, получал деньги по поддельным документам либо на ошибочную фамилию.

Кроме того, предполагается, что пенсию не будут платить людям, которые длительные сроки пребывают за границей.

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Согласно документу, проверка затронет персональные данные получателей и правомерность начисления выплат. Кроме того, специалисты будет проводить анализ соблюдения правил об обмене информацией о пенсиях и пенсионерах.

Отменить пенсионную выплату могут только в том случае, если:

  • выплата начисляется на ошибочную фамилию;
  • пенсию получали по поддельным документам;
  • пенсионер не получает пенсию в течение шести месяцев и более;
  • получатель пенсии является переселенцем, который сменил место пребывания и не зарегистрировался;
  • получатель некоторое время живет за границей (за время пребывания в Украине выплаты все равно будут осуществляться).

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Смотрите интервью нынешнего руководителя Минсоцполитики Оксаны Жолнович по поводу пенсий и социальных выплат.

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