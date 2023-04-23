Будет масштабная проверка: украинцы могут потерять свои пенсии - кто под угрозой

Правительство планирует проверить пенсионеров, после чего часть из них может потерять право на получение пенсий. Об отмене пенсий для украинцев говорится на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) в опубликованном проекте приказа.
Специалисты будут проверять персональные данные получателей пенсий и правомерность предоставления выплат.
Когда пенсионеры могут лишиться выплат:
- найдена ошибка в фамилии;
- оказалось, что пенсионные выплаты получались по фальшивым документам;
- пенсионер стал переселенцем и переехал;
- пенсионер не получает выплаты в течение 6 месяцев;
- пенсионер проживал определенное время за границей (пенсию не будут платить за время пребывания не в Украине).
Если человек получал пенсию наличными, но выехал за границу, то деньги можно будет получить в форме международного перевода в отделении местной почты, куда перевод будет отправлять Укрпочта.
Пенсии в Украине
Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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