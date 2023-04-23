Будет масштабная проверка: украинцы могут потерять свои пенсии - кто под угрозой

Специалисты будут проверять персональные данные получателей пенсий и правомерность предоставления выплат.

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Украинцы могут лишиться пенсий / коллаж фото ua.depositphotos.com

Правительство планирует проверить пенсионеров, после чего часть из них может потерять право на получение пенсий. Об отмене пенсий для украинцев говорится на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) в опубликованном проекте приказа.

Специалисты будут проверять персональные данные получателей пенсий и правомерность предоставления выплат.

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Когда пенсионеры могут лишиться выплат:

найдена ошибка в фамилии;

оказалось, что пенсионные выплаты получались по фальшивым документам;

пенсионер стал переселенцем и переехал;

пенсионер не получает выплаты в течение 6 месяцев;

пенсионер проживал определенное время за границей (пенсию не будут платить за время пребывания не в Украине).

Если человек получал пенсию наличными, но выехал за границу, то деньги можно будет получить в форме международного перевода в отделении местной почты, куда перевод будет отправлять Укрпочта.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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