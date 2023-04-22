Надбавки к пенсии: кому выплатят дополнительно 150 грн

Лица, чей трудовой стаж превышает 35-40 лет, получают самую большую доплату.

https://glavred.info/economics/nadbavki-k-pensii-komu-vyplatyat-dopolnitelno-150-grn-10465228.html Ссылка скопирована

Пенсии в Украине / Коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине продолжают выплачивать пенсии и другие соцвыплаты. Помимо пенсионных выплат для некоторых граждан предусмотрены дополнительные надбавки.

Кто может получить доплату к пенсии в 2023 году

Дополнительные компенсационные выплаты получат пенсионеры, рабочий стаж которых превышает установленные законом нормы, пишет издание На пенсии.

Сумма доплаты рассчитывается в размере 1% от пенсии за каждый полный год трудового стажа, полученного сверх нормы.

видео дня

Лица, чей трудовой стаж превышает 35-40 лет, получают самую большую доплату. Но эта надбавка рассчитывается не от суммы пенсии, а от установленного прожиточного минимума.

Надбавка к пенсии за возраст

Украинцы, достигшие 70 лет или больше, могут получить ежемесячную доплату к пенсии. Размер надбавки зависит от возраста человека:

для тех, кто достиг 70 лет – 300 гривен

для лиц от 75 до 80 лет – 456 гривен в месяц

для пенсионеров от 80 лет – 579 грн.

Надбавка 150 гривен

Эту надбавку получат пенсионеры, которые содержат детей младше 18 лет. По 150 гривен на каждого ребенка доплачивают к пенсиям по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет, назначенных в соответствии с законами Украины "О пенсионном обеспечении" и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Чтобы получить такую надбавку, необходимо подать заявление в отделение Пенсионного фонда Украины по месту получения пенсии, добавив к нему документы, удостоверяющие личность, родственные отношения и возраст иждивенца, подтверждающие его пребывание на содержании заявителя.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Читайте также: