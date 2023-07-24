Почему некоторым переселенцам ограничат выплаты: объяснение Минсоцполитики

Замминистра Минсоцполитики Дарья Марчак объяснили, почему в Украине ограничили срок предоставления денежной помощи временно переселенным лицам.

https://glavred.info/economics/pochemu-nekotorym-pereselencam-ogranichat-vyplaty-obyasnenie-minsocpolitiki-10487986.html Ссылка скопирована

С 1 августа переселенцам деньги будут выплачивать несколько иначе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

С 1 августа 2023 года в Украине резко изменяется порядок осуществления выплат временно перемещенным лицам. О причинах такого решения в комментарии "Социальной информационной платформе" рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

По словам чиновницы, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину никто не понимал, сколько продлится военное положение. Потому-то изначально ограничительные меры и не применялись.

"Мы продолжаем на полгода помощь для тех лиц, которые получают ее, например, с апреля или июля 2022 года. То есть уже более года. Или шесть, девять месяцев. Таким образом они совокупно будут получать эту помощь 15, 18 месяцев или больше. И это на самом деле очень большой период. Когда принималось решение о помощи для ВПЛ, это делалось из предположения, что военное положение пробудет недолго. Никто не знал и не мог предвидеть, что война продлится так много месяцев. Поэтому в то время и не появился ограничительный срок для предоставления выплат", — подытожила чиновница.

видео дня

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине будут давать деньги родителям на нужды детей. Выплаты будут предоставляться теперь семьям с детьми, которые зарегистрированы на территориях, которые были либо пребывают во временной оккупации, либо находятся в зоне боевых действий, проживают на границе со страной-агрессоров РФ, малообеспеченным и имеющим детей, а также принадлежащим к таким категориям, как ребенок с инвалидностью или ребенок из многодетной семьи.

Также сообщалось, что пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Если размер пенсии по потере кормильца выше, чем размер выплат по возрасту, то пенсионер может изменить вид пенсии, перейдя на первую.

Больше интересных новостей: