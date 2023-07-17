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"Отвлекающее Купянское направление": Маляр объяснила, какую задачу поставил Кремль

Юлия Куришко
17 июля 2023, 23:13 обновлено 17 июля, 23:15
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После поражения в Киеве Кремль поставил своим военным задачу выйти на границы Донецкой и Луганской областей.
ВСУ
Маляр рассказала о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в вечернем обращении сообщила, что оккупационная армия страны-агрессора России время от времени наступает на Шахтерском, Купянском, Сватовском направлениях.

"После поражения в Киеве Кремль поставил своим военным задачу выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Как только мы перехватываем оперативную инициативу и начинаем продвигаться вперед, враг сразу активизируется на дополнительных направлениях, чтобы отвлечь и оттянуть наши силы туда", - отметила Маляр в своем Telegram- канале.

Она добавила, что россияне запаниковали от продвижения ВСУ на Бахмутском направлении.

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"Продвижение, хоть и постепенное, но ежедневное и почти все господствующие высоты вокруг города мы заняли. Поэтому ситуация предсказуемая. Враг двинулся на отвлекающее Купянское направление, как уже не раз делал, но безуспешно. Идут бои", - подытожила Маляр.

Наступление ВСУ: что известно

Напомним, что ВСУ продвинулись и закрепились на новых рубежах на Бердянском направлении. В оперативной вечерней сводке Генерального штаба ВСУ сообщили, что украинские военные продолжают вести наступление и закрепляются на новых отвоеванных рубежах.

ВСУ вступили в бой с оккупантами в районе Купянска. На востоке Украины обстановка остается сложной, однако украинские военные продолжают двигаться вперед, шаг за шагом освобождая нашу землю.

ВСУ уничтожают россиян и продвигаются под Бахмутом. По словам Александра Сырского, также есть пример работы по вражескому танку с помощью САУ М-109 от 17-й отдельной танковой бригады.

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