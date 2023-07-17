"Пытаются разгромить наши войска": ВСУ вступили в бой с оккупантами

На Востоке Украины обстановка на остается сложной, однако украинские военные продолжают двигаться вперед, шаг за шагом освобождая нашу землю.
"С целью остановить наступательные действия наших войск в районе Бахмута враг активно перебрасывает на это направление дополнительные силы и средства, основу которых составляют части воздушно-десантных войск", - заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает Military Media Center.
По его словам, в районе Купянска враг перешел в наступление, поставив перед собой цель разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков.
Вчера замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что враг активно наступает с конца прошлой недели на Купянском направлении Харьковской области.
Контрнаступление ВСУ
16 июля сообщалось, что на фронте российские оккупанты начали активно наступают на Купянском направлении, а ситуация на Востоке несколько обострилась, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о контраступлении ВСУ. По его словам, несмотря на небыстрое продвижение, инициатива на фронте - у Сил обороны Украины, которые продвигаются вперед.
Недавно в Пентагоне оценили прогресс контрнаступления ВСУ. Сейчас началась срединная фаза контрнаступления защитников Украины. Бойцы ВСУ пытаются найти слабые места в обороне российских оккупантов, заявил заместитель главы Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль.
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