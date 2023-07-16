Ситуация обострилась: ВСУ вступили в ожесточенный бой с оккупантами

На фронте российские оккупанты начали активно наступают на Купянском направлении, а ситуация на Востоке несколько обострилась.
Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, ВСУ продолжают двигаться на Бахмутском направлении.
"Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне. Идут ожесточенные бои, положение сторон меняются динамично по несколько раз в сутки", - пишет заместитель министра обороны в Telegram.
На Бахмутском направлении украинские воины постепенно движутся вперед. Есть продвижение на южном фланге вокруг Бахмута. Также воины удерживают занятые позиции на северном фланге, где пытается атаковать враг.
"На Авдеевском и Марьинском направлениях враг продолжает наступательные действия. Наши защитники продолжают их эффективно сдерживать. Продолжаются горячие бои без изменения положений", - пишет Маляр.
Контрнаступление Вооруженных сил Украины - что известно
Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о контраступлении ВСУ. По его словам, несмотря на небыстрое продвижение, инициатива на фронте - у Сил обороны Украины, которые продвигаются вперед.
"Что касается контрнаступления. Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас. Наступление не быстрое, это факт. Но, тем не менее, мы идем вперед, а не движемся назад, как русские. Поэтому я вижу в этом позитив", - сказал Зеленский.
Недавно в Пентагоне оценили прогресс контрнаступления ВСУ. Сейчас началась срединная фаза контрнаступления защитников Украины. Бойцы ВСУ пытаются найти слабые места в обороне российских оккупантов, заявил заместитель главы Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль.