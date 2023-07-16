"Ведут себя героически": Путин осмелился сделать заявление о мощном контрнаступлении ВСУ

Путин расхвалил российских военных, которые, по его убеждению, на поле боя "ведут себя героически".

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Владимир Путин о контрнаступлении ВСУ / скрин, 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Президент-диктатор РФ Владимир Путин вдруг решил прокомментировать контрнаступление ВСУ.

В интервью одному из государственных пропагандистских изданий Путин заявил, что якобы украинская операция не имеет успеха, а вот его оккупанты на поле боя "ведут себя героически".

"Все попытки противника прорвать нашу оборону — а это задача, в том числе и с использованием стратегических резервов — они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет", — искренне верит Путин.

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Далее он расхвалил российских военных, которые, по его убеждению, на поле боя "ведут себя героически" и даже на некоторых участках "переходят сами наступление, забирают наиболее выгодные позиции, там, высотки и так далее".

Путин комментирует контрнаступление ВСУ / скриншот

Смотрите видео, что заявил Путин о контрнаступлении ВСУ:

Контрнаступление Вооруженных сил Украины - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о контраступлении ВСУ. По его словам, несмотря на небыстрое продвижение, инициатива на фронте - у Сил обороны Украины, которые продвигаются вперед.

"Что касается контрнаступления. Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас. Наступление не быстрое, это факт. Но, тем не менее, мы идем вперед, а не движемся назад, как русские. Поэтому я вижу в этом позитив", - сказал Зеленский во время совместной с президентом Чехии Петром Павелом пресс-конференции в Праге.

Недавно в Пентагоне оценили прогресс контрнаступления ВСУ. Сейчас началась срединная фаза контрнаступления защитников Украины. Бойцы ВСУ пытаются найти слабые места в обороне российских оккупантов, заявил заместитель главы Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль.

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