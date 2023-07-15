ВСУ наступают медленнее, но с меньшими потерями: Украина изменила тактику – NYT

Уровень потерь военной техники ВСУ снизился до 10%, армия Украины сосредоточилась на изматывании российских оккупантов, пишут американские журналисты.

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ВСУ изменили тактику контрнаступления из-за серьезных "оборонных" редутов оккупантов России - NYT / Коллаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

Оккупационные войска агрессора России в течение многих месяцев успели укрепиться на захваченных территориях. Украина на ранних этапах контрнаступления понесла серьезные потери и решила сменить тактику наступательной операции. Теперь ВСУ изматывают войска РФ артиллерией и ракетами большой дальности. Уровень потерь снизился, но и наступление замедлилось.

Журналисты The New York Times в своем материале пишут, что у вражеских войск России было много месяцев для того, чтобы соорудить оборону. По всей линии фронта оккупанты обустроили минные поля, танковые ловушки и окопали войска. В воздухе постоянно летают российские БПЛА-разведчики и ударные вертолеты.

В условиях мощных укреплений противника, пишет издание, неудивительно то, что Украина на ранних этапах летнего контрнаступления понесла серьезные потери. В NYT утверждают, что за первые 2 недели кампании были повреждены или уничтожены до 20% отправленной на фронт техники. В том числе, танки и БТРы, которыми ВСУ собирались выбивать оккупантов с захваченных территорий.

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Кроме того, как полагают журналисты, теперь армия Украины сосредоточилась больше на изматывании оккупантов артиллерией и ракетами большой дальности. Уровень потерь техники снизился до 10%, однако темпы наступательной операции тоже стали ниже.

Также американские журналисты подчеркнули, что, по их данным, ВСУ преодолели только 8 из необходимых 96 километров, чтобы выйти к морю на юге и разбить группировку российских оккупантов на две части.

Контрнаступление ВСУ

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что ВСУ наступают и продвигаются на Бахмутском направлении. Воины закрепились на освобожденных от российских оккупантов территориях и продолжают свою контрнаступательную операцию.

В Генштабе сообщили, что ВСУ продвинулись и закрепились на новых рубежах на Бердянском направлении. Военные установили контроль над локациями, которые отбили у оккупантов России.

Бригадный генерал Александр Тарнавский сказал, что Украина получила от США кассетные боеприпасы. Однако на поле боя против войск РФ их еще не применяли. Когда армия задействует такие боеприпасы, она получит преимущество над российскими захватчиками.

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