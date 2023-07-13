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ВСУ продвинулись и закрепились на новых рубежах на Бердянском направлении

Юлия Куришко
13 июля 2023, 21:33 обновлено 13 июля, 21:56
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Украинские бойцы продолжают наступательную операцию и имеют успехи на фронте.
ВСУ продвинулись и закрепились на новых рубежах на Бердянском направлении
ВСУ продвигаются на Бердянском направлении / коллаж: Главред, фото: 1-я ОБрСпН имени Ивана Богуна, 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода

В оперативной вечерней сводке Генерального штаба ВСУ сообщили, что украинские военные продолжают вести наступление и закрепляются на новых отвоеванных рубежах.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - отметили на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Там также сообщили, что на Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе Берховки. К сожалению, от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

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"Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ выбивают оккупантов на Бердянском направлении и уже продвинулись на 2 километра. Капитан Валерий Шершень рассказал об успешном наступлении украинских военных на Таврическом направлении.

ВСУ уничтожают россиян и продвигаются под Бахмутом. По словам Александра Сырского, также есть пример работы по вражескому танку с помощью САУ М-109 от 17-й отдельной танковой бригады.

Несмотря на тяжелые бои, ВСУ наступают и продвигаются на Бахмутском направлении. Анна Маляр сообщила, что за последние недели ВСУ на юге подорвали наступательные и оборонительные способности врага.

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