Накопили сотни ракет: Свитан рассказал о подготовке россиян к масштабным атакам

Российские оккупанты восстанавливают свои запасы ракет и могут атаковать ими в любое время.

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Рассвет рассказал о накоплении ракет у оккупантов / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот: видео Youtube

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что оккупанты накапливают ракеты для ударов по территории Украины.

По словам Свитана, сейчас оккупанты восстанавливают свои запасы ракет и могут атаковать ими в любое время, передает 24 канал.

Военный эксперт предполагает, что сегодняшняя ночная атака - это ответ на решения, которые приняли на вильнюсском саммите Альянса в отношении Украины. Вероятно, что россияне побоялись атаковать Украину 11 -12 июля во время саммита.

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"Сейчас у россиян около 100 ракет. Это минимум. Если они с колес работают, то уже сотню ракет они изготовили и накопили. Оккупанты сейчас восстанавливают свои запасы. В любой момент у них может проснуться желание повторить масштабную атаку", - подчеркнул Рассвет.

Кто такой роман Рассвет Рассвет Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Атака по Киеву 13 июля

Напомним, что Россия ночью дронами атаковала Киев, повреждены многоэтажки. Оккупанты России третий день подряд атаковали Киев-в четырех районах столицы прогремели взрывы, осколками повреждены некоторые дома, есть пострадавшие.

РФ ночью устроила атаку на Украину. Агрессор Россия ночью 13 июля атаковала Хмельницкую, Николаевскую, Полтавскую, Кировоградскую и другие области и города дальнобойным вооружением.

В КМВА сообщили, что от атаки "Шахедов" по Киеву есть пострадавшие в Дарницком районе. Спикер КМВА Михаил Шаманов сообщил детали удара российских оккупантов по столице и рассказал о погибшем в Подольском районе Киева.

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