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На Запад летели Калибры, на Киев – Shahed: РФ ночью устроила атаку на Украину

Андрей Ганчук
13 июля 2023, 08:41 обновлено 13 июля, 08:56
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Агрессор Россия ночью 13 июля атаковала Хмельницкую, Николаевскую, Полтавскую, Кировоградскую и другие области и города дальнобойными вооружениями.
Атака России на Украину 13 июля
Россия ночью атаковала западные регионы Украины ракетами Кинжал, а Киев иранскими дронами Shahed / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, КГВА

Страна-оккупант Россия ночью 13 июля совершила комбинированную атаку по территории Украины. На западную часть страны летели ракеты Калибр, Киев был атакован беспилотниками Shahed. Взрывы прогремели в Хмельницкой, Николаевской, Полтавской, Кировоградской и других городах и регионах.

На западные области летели Калибры

Поздно вечером, в 23:22, в Воздушных силах Украины предупредили об угрозе атаки российскими оккупантами Сумской области дронами. Спустя 10 минут аналогичное сообщение было опубликовано для Полтавской области. Еще через 20 минут – для Черниговской.

В полночь об угрозе предупредили жителей Херсонской и Николаевской областей. Речь шла о вероятных пусках Калибров. Спустя несколько минут сообщили о рисках нанесения ударов врагом по Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областям.

видео дня

В 00:16 сообщили, что Киевщина под угрозой атак дронами Shahed. Местных жителей призвали оставаться в укрытиях.

В 00:24 появилось предупреждение, согласно которому Калибры летят на Черкасскую область. Прозвучал сигнал воздушной тревоги в этом регионе, а также в Винницкой и Житомирской областях.

В 00:37 сообщалось, что ракеты полетели на Запад.

Лишь в 03:43 был объявлен отбой по регионам. До этого прогремели взрывы в некоторых регионах, в том числе и в Киеве.

Где в Украине прогремели взрывы

СМИ сообщали, что в 01:15 были слышны взрывы на Хмельниччине.

В 01:22 написали о взрывах в Очакове Николаевской области.

Уже спустя четыре минуты стало известно о взрывах в Киевской области. Были слышны взрывы и на Полтавщине.

Около 2:00 взрывы слышали в Запорожье, Херсоне и Кропивницком.

Оккупант Россия три дня подряд атаковала Киев

Российские оккупационные войска 11 июля направили на Киев свои иранские дроны. Вражеские беспилотники запускались с южного направления. В Воздушных силах сказали, что ПВО сбили все беспилотники РФ.

Уже на следующий день, 12 июля, Россия снова атаковала Киев дронами Shahed. Силы ПВО ВСУ отбили все атаки агрессора.

"Враг совершил очередную воздушную атаку на столицу. На этот раз, по предварительной информации, он вновь использовал барражирующие боеприпасы типа "Shahed". После более чем недельного перерыва, противник второй день подряд запускает иранские БПЛА по Киеву. Воздушная тревога длилась более 2 часов", - подчеркнули в Киевской городской военной администрации.

Россия ночью дронами атаковала Киев и 13 июля. Под ударом оказались четыре районы столицы – Соломенский, Шевченковский, Подольский и Дарницкий. Обломками были повреждены жилые дома. Погиб 1 человек. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.

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