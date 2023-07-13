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Россия ночью дронами атаковала Киев, повреждены многоэтажки: подробности

Андрей Ганчук
13 июля 2023, 06:54 обновлено 13 июля, 07:03
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Оккупанты России третий день подряд атаковали Киев – в четырех районах столицы прогремели взрывы, осколками повреждены некоторые дома, есть пострадавшие.
Киев атака дронами 13 июля
В Киеве ночью 13 июля прогремелы взрывы в четырех районах, вражеские атаки отражала ПВО / Коллаж: Главред, фото: КМВА

Страна-оккупант Россия в четверг ночью, 13 июня, атаковала Киев дронами. В Соломенком, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах прогремели взрывы. Обломки повредили жилые дома в некоторых районах столицы. Погиб человек. Есть пострадавшие.

В 01:25 Киевская областная военная администрация сообщила о том, что в воздушном пространстве были зафиксированы вражеские беспилотники и уведомила о работе сил ПВО ВСУ.

"Находитесь в укрытиях и в других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги. В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - указали в сообщении.

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Подробности ночной воздушной атаки на Киев

В администрации рассказали, что в Соломенском районе Киева установлено вероятное падение обломков.

"Повреждения и пострадавшие уточняются. Экстренные службы выехали на место происшествия", - отметили в сообщении.

Киевский градоначальник Виталий Кличко сообщил, что в результате взрывов было зафиксировано несколько вызовов в Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах города Киева.

Он уточнил, что в Дарницком районе из-за падения обломков случилось разрушение фасада жилого дома. По предварительной информации, есть травмированные. В Шевченковском районе случилось возгорание на балконе многоквартирного дома.

"Двое пострадавших госпитализированы в Дарницком районе столицы", - сказал Кличко.

Кроме того, возгорание случилось в нежилом здании в Подольском районе, на место инцидента прибыли пожарные и спасатели.

Сообщается о гибели человека

Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что в Подольском районе во время тушения пожара в многоквартирном доме обнаружили тело погибшего .

"В Подольском районе столицы, во время тушения возгорания в многоквартирном жилом доме обнаружили тело погибшего", - сообщил мэр.

Фото падения обломков в Дарницком, Соломенском и Шевченковском районах:

Россия ночью 13 июля атаковала Киев дронами
Россия ночью 13 июля атаковала Киев дронами / КМВА
Россия ночью 13 июля атаковала Киев дронами
Россия ночью 13 июля атаковала Киев дронами / КМВА
Россия ночью 13 июля атаковала Киев дронами
Россия ночью 13 июля атаковала Киев дронами / КМВА
Россия ночью 13 июля атаковала Киев дронами
Россия ночью 13 июля атаковала Киев дронами / КМВА
Россия ночью 13 июля атаковала Киев дронами
Россия ночью 13 июля атаковала Киев дронами / КМВА
Россия ночью 13 июля атаковала Киев дронами
Россия ночью 13 июля атаковала Киев дронами / КМВА
Россия ночью 13 июля атаковала Киев дронами
Россия ночью 13 июля атаковала Киев дронами / КМВА

ПВО уничтожили около десятка запущенных Россией иранских дронов

В КМВА сообщили, что российские оккупанты ночью 13 июля совершили массовую воздушную атаку, вражеские БПЛА заходили по разным направлениям.

"Этой ночью была массирована атака иранских дронов. БПЛА заходили на столицу по разным направлениям. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка враждебных целей", - написали в администрации.

Также там уточнили, что в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах Киева зафиксированы падения обломков. По предварительным сведениям, установлено повреждения жилых домов.

Сообщается о двоих травмированных в Дарницком районе – девушке 19 лет и мужчине 23 лет, которые получили осколочные ранения. Их госпитализировали в больницу. В Шевченковском района во время ликвидации последствия спасли человека.

Ночная атака на Киев 13 июля – подробности от ГСЧС

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по одному из адресов был зафиксирован пожар на балконе 5 этажа 16-этажного жилого дома. В результате инцидента 2 человека получили травмы – отравление продуктами горения.

По другому адресу на 25 этаже 25-этажного жилого дома случилось повреждение фасада без последующего возгорания. Двое пострадавших, их госпитализировали.

Также спасатели выезжали еще по одному адресу, чтобы ликвидировать пожар площадью 20 квадратных метров в одном из нежилых здания. Возгорание успешно ликвидировали.

Кроме того, сотрудники ГосЧС остановили возгорание обломков на зеленой зоне придомовой территории.

Россия атаковала дронами Киев

Войска агрессора России ранее направили иранские дроны Shahed на Киев в ночь на вторник, 11 июля. БПЛА запускались с южного направления. В ВСУ заявили, что ПВО сбила все вражеские беспилотники.

На следующий день, 12 июля, войска оккупантов РФ снова атаковали Киев дронами Шахед. Силы противовоздушной обороны Украины сбили все вражеские беспилотники.

"Враг совершил очередную воздушную атаку на столицу. На этот раз, по предварительной информации, он вновь использовал барражирующие боеприпасы типа "Shahed". После более чем недельного перерыва, противник второй день подряд запускает иранские БПЛА по Киеву. Воздушная тревога длилась более 2 часов", - подчеркнули в КМВА.

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