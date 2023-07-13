УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россияне сбросили мощную фугасную бомбу на остров Змеиный

Юлия Куришко
13 июля 2023, 14:46 обновлено 13 июля, 14:49
101
Враг активно применяет ударные беспилотники типа "Ланцет" и разведывательные.
Россияне сбросили мощную фугасную бомбу на остров Змеиный
Оккупанты ударили по острову Змеиный / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

В оперативном командовании "Юг" рассказали об очередной атаке российских оккупантов 13 июля на остров Змеиный.

Как сообщили в ОК "Юг" в Facebook, что всего за прошедшие сутки было более 70 артиллерийских обстрелов с расходом более 460 снарядов.

"На рассвете с применением тактической авиации враг атаковал остров Змеиный сбросом фугасной авиабомбы", - говорится в сообщении.

видео дня

Также тактическую авиацию враг продолжает применять на Бериславщине. В частности, по поселку Казацкое в среду "отработали" управляемыми авиабомбами.

"Достаточно активно враг применяет и ударные беспилотники типа "Ланцет", и разведывательные", - добавили в ОК "Юг".

Атака на Украину 13 июля

Напомним, что Россия ночью дронами атаковала Киев, повреждены многоэтажки. Оккупанты России третий день подряд атаковали Киев - в четырех районах столицы прогремели взрывы, осколками повреждены некоторые дома, есть пострадавшие.

РФ ночью устроила атаку на Украину. Агрессор Россия ночью 13 июля атаковала Хмельницкую, Николаевскую, Полтавскую, Кировоградскую и другие области и города дальнобойным вооружением.

В КМВА сообщили, что от атаки "Шахедов" по Киеву есть пострадавшие в Дарницком районе. Спикер КМВА Михаил Шаманов сообщил детали удара российских оккупантов по столице и рассказал о погибшем в Подольском районе Киева.

Больше важных новостей:

новости Киева война в Украине обстрелы дроны
Реклама

Главное за день

"Это радикально изменит ситуацию": Украина уже получила кассетные боеприпасы – генерал ВСУ

"Это радикально изменит ситуацию": Украина уже получила кассетные боеприпасы – генерал ВСУ

14:55 Украина
"РФ проглотит": Кулеба осадил Лаврова, закатившего истерику насчет F-16 для ВСУ

"РФ проглотит": Кулеба осадил Лаврова, закатившего истерику насчет F-16 для ВСУ

14:48 Украина
Легализация медицинского каннабиса: Рада дала "зеленый свет" законопроекту

Легализация медицинского каннабиса: Рада дала "зеленый свет" законопроекту

13:51 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:19

Ее едят ложками, но всегда мало: рецепт безумной икры из баклажан по ГОСТу

15:16

Творит чудеса: девушка показала рецепт чистящего средства для духовки

15:04

Россия готовит новый массированный удар: украинцев предупредили о серьезной угрозе

14:56

Операция на сердце и рождение дочери: Репяхова шокировала новостями про Павлика

14:55

"Это радикально изменит ситуацию": Украина уже получила кассетные боеприпасы – генерал ВСУ

Украина может получить приглашение в НАТО через год, война рискует затянуться - КусаУкраина может получить приглашение в НАТО через год, война рискует затянуться - Куса
14:53

Девушка показала, как разбить яйцо, чтобы желток остался целымВидео

14:48

"РФ проглотит": Кулеба осадил Лаврова, закатившего истерику насчет F-16 для ВСУ

14:46

Россияне сбросили мощную фугасную бомбу на остров Змеиный

14:23

Украинец разбил лицо российской звезде сериала "Интерны"

Реклама
14:20

Эксперт пояснил, скоро ли Украина получит полноценное членство в НАТО

14:05

"Он стратег и супермен": двойник Путина выслужился перед диктатором

13:56

Камалия показала, чем сразила наповал Мохаммада ЗахураВидео

13:51

Легализация медицинского каннабиса: Рада дала "зеленый свет" законопроекту

13:50

У русских новый кандидат на замещение вакантной должности "публичного Пригожина"мнение

13:38

Боевики ЧВК Вагнер в сопровождении полиции поехали в направлении МосквыВидео

13:34

Гороскоп на завтра 14 июля 2023: Водолеям – успех, Овну - деньги

13:16

"Нет сомнений": глава Пентагона уверен в членстве Украины в НАТО и назвал сроки

13:03

В России скоропостижно скончалась звезда сериала Каменская

13:00

Бездомный накопил 1млн долларов, но продолжает просить милостыню: в чем причина

12:50

"Обращение" Джонни Деппа к россиянам: в Сети обвинили актера в лояльности к РФ

Реклама
12:48

Требовали еще с середины 2000-х: Куса назвал условия вступления Украины в НАТО

12:44

Запад может кардинально изменить ситуацию: эксперт о сценарии завершения войныВидео

12:42

Российская певица созналась в алкоголизме

12:19

Глава Пентагона пояснил, скоро ли Украина получит кассетные боеприпасы

12:10

"Силиконовая дева": Ани Лорак в неподобающем наряде сплясала под свой трекВидео

12:06

Выщипывать волосы в носу противопоказано: врачи объяснили причину

11:46

Лавров взбесился из-за передачи Украине F-16 и пригрозил "катастрофой"

11:33

Победа, поражение или Минск-3: Подоляк назвал три сценария завершения войны

11:23

От атаки "Шахедов" по Киеву есть пострадавшие в Дарницком районе - КГВАВидео

10:58

Уничтоженных оккупантов вывезли грузовики: детали удара по штабу РФ в Бердянске

10:34

Головоломка для тех, кто самый внимательный: надо найти волка за 10 секунд

10:33

Это нужно делать раз в несколько дней: как продезинфицировать экран телефона

10:30

"Российская империя не будет существовать": Данилов оценил саммит НАТО в Вильнюсе

10:04

В РФ Путину ищут замену: экс-сотрудник КГБ назвал неожиданного кандидата

09:40

Путешественник из глубины веков: Авраменко рассказал о звуке-непоседеВидео

09:39

"Впечатляющая неуверенность": Волкер раскритиковал НАТО из-за позиции по Украине

09:20

"Раненых вывозили тайком": в Мариуполе взорвали казармы с кадыровцами

08:54

Женщина показала, как можно оживить грязный противень, используя только духовкуВидео

08:41

На Запад летели Калибры, на Киев – Shahed: РФ ночью устроила атаку на Украину

08:36

Разборки у Шойгу: генерала РФ выгнали с должности после критики командования

Реклама
07:59

ВСУ "насыпают" оккупантам на фронте и идут вперед на трех направлениях – ISW

07:41

Украина победит в войне через год и вступит в НАТО и Евросоюз – Зеленский

06:58

В России выведена порода откровенных маньяковмнение

06:54

Россия ночью дронами атаковала Киев, повреждены многоэтажки: подробности

06:40

Почему фраза "розповсюджувати плітки" - неправильная: Авраменко удивил ответомВидео

05:00

Что нельзя делать после похорон родного человека: самые важные советы и запреты

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 13 июля

03:40

Политолог спрознозировал, кому Путин может передать власть

03:00

Золотарев рассказал, почему Путин мигом драпанул из Москвы во время бунта ПригожинаВидео

02:35

Что происходит между принцем Гарри и Меган Маркл - друг семьи рассказал правду

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять