Россияне сбросили мощную фугасную бомбу на остров Змеиный

В оперативном командовании "Юг" рассказали об очередной атаке российских оккупантов 13 июля на остров Змеиный.
Как сообщили в ОК "Юг" в Facebook, что всего за прошедшие сутки было более 70 артиллерийских обстрелов с расходом более 460 снарядов.
"На рассвете с применением тактической авиации враг атаковал остров Змеиный сбросом фугасной авиабомбы", - говорится в сообщении.
Также тактическую авиацию враг продолжает применять на Бериславщине. В частности, по поселку Казацкое в среду "отработали" управляемыми авиабомбами.
"Достаточно активно враг применяет и ударные беспилотники типа "Ланцет", и разведывательные", - добавили в ОК "Юг".
Атака на Украину 13 июля
Напомним, что Россия ночью дронами атаковала Киев, повреждены многоэтажки. Оккупанты России третий день подряд атаковали Киев - в четырех районах столицы прогремели взрывы, осколками повреждены некоторые дома, есть пострадавшие.
РФ ночью устроила атаку на Украину. Агрессор Россия ночью 13 июля атаковала Хмельницкую, Николаевскую, Полтавскую, Кировоградскую и другие области и города дальнобойным вооружением.
В КМВА сообщили, что от атаки "Шахедов" по Киеву есть пострадавшие в Дарницком районе. Спикер КМВА Михаил Шаманов сообщил детали удара российских оккупантов по столице и рассказал о погибшем в Подольском районе Киева.
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