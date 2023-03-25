ВСУ готовят удары по оккупантам в Крыму: в ОК Пивдень раскрыли сценарий новой "бавовны"

Российские военные на полуострове уже стараются не скапливаться большими группами, рассказала Наталья Гуменюк.

ВСУ готовят новую "бавовну" в Крыму / Telegram, pixabay

Силы обороны Украины продолжат наносить удары по военным объектам россиян во временно оккупированном Крыму, заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Об этом она сообщила в эфире информационного телемарафона, комментируя информацию о том, что представители оккупационных властей России начали эвакуацию с временно захваченного полуострова.

"Вернуться мы им не позволим, потому что сезон уже начат и заколыхивать их тоже не будем. Не будет им покоя ни в одной точке временно оккупированного Крыма, потому что мы очень серьезно настроены вернуть наши территории и вернуться к границам 1991 года. То, что они действительно будут чувствовать "сезон бавовны" в некоторых местах и точках, — это однозначно, потому что очень много у них разветвлений на Крымском полуострове", — отметила Гуменюк.

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Она также добавила, российские военные на полуострове стараются не скапливаться большими группами.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что армия собирается освободить захваченный Россией Крым. По данным разведчиков, на полуострове серьезно изменились настроения. После преступлений российских оккупантов в Украине свою политическую позицию поменяли даже те, кто поддерживал режим Путина.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес полагает, что ВСУ могут освободить Крымский полуостров до конца лета. По его словам, для реализации операции силам обороны Украины нужно дальнобойное оружие.

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