Народный депутат от Слуги народа торговала разрешением на пересечение границы

Национальное антикоррупционное бюро 11 июля сообщило о подозрении депутату Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Людмиле Марченко и ее помощнице. Женщин обвиняют в том, что за взятку они помогали мужчине незаконно выехать за границу.
Как сообщили в НАБУ в Telegram, нардеп и помощница подозреваются в злоупотреблении влиянием.
"По данным следствия, Марченко вместе со своей помощницей пообещали за взятку обеспечить принятие должностными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в систему "путь", - сообщили в НАБУ.
Чиновники ОВА предоставили соответствующее разрешение лицу как водителю на пересечение государственной границы. Свои "услуги" нардеп и ее помощница оценили в 5 300 долларов.
Детективы НАБУ разоблачили женщин после получения второго "транша" в 2 800 долларов. НАБУ и САП также опубликовали видео, на котором слышно обсуждение фигурантами деталей махинации и показан момент передачи денег.
Смотрите видео о том, как депутат торговала разрешением на пересечение границы:
Правоохранители не называют фамилию народной избранницы, но" УП " она известно.
Напомним, что НАБУ задержало на крупной взятке главу Тернопольской ОВА и его заместителей. Головко вместе со своими помощниками требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству.
Бывший глава Верховного Суда оценил свое задержание по делу о взятке. Экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев впервые прокомментировал свое задержание на взятке в размере 2,7 млн. долларов.
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