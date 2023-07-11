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Народный депутат от Слуги народа торговала разрешением на пересечение границы

Юлия Куришко
11 июля 2023, 22:33 обновлено 11 июля, 22:39
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Нардеп и ее помощница подозреваются в злоупотреблении влиянием.
Народный депутат от Слуги народа торговала разрешением на пересечение границы
Депутат брала взятки за пересечение границы / коллаж: Главред, фото: Слуга народа, НПУ

Национальное антикоррупционное бюро 11 июля сообщило о подозрении депутату Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Людмиле Марченко и ее помощнице. Женщин обвиняют в том, что за взятку они помогали мужчине незаконно выехать за границу.

Как сообщили в НАБУ в Telegram, нардеп и помощница подозреваются в злоупотреблении влиянием.

"По данным следствия, Марченко вместе со своей помощницей пообещали за взятку обеспечить принятие должностными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в систему "путь", - сообщили в НАБУ.

Чиновники ОВА предоставили соответствующее разрешение лицу как водителю на пересечение государственной границы. Свои "услуги" нардеп и ее помощница оценили в 5 300 долларов.

Детективы НАБУ разоблачили женщин после получения второго "транша" в 2 800 долларов. НАБУ и САП также опубликовали видео, на котором слышно обсуждение фигурантами деталей махинации и показан момент передачи денег.

Смотрите видео о том, как депутат торговала разрешением на пересечение границы:

Правоохранители не называют фамилию народной избранницы, но" УП " она известно.

Напомним, что НАБУ задержало на крупной взятке главу Тернопольской ОВА и его заместителей. Головко вместе со своими помощниками требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству.

Бывший глава Верховного Суда оценил свое задержание по делу о взятке. Экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев впервые прокомментировал свое задержание на взятке в размере 2,7 млн. долларов.

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