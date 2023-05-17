"Сам показал, где деньги": бывший глава Верховного суда оценил свое задержание по делу о взятку

Экс-председатель Верховного суда Всеволод Князев впервые прокомментировал свое задержание на взятке в размере 2,7 млн. долларов.

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Всеволод Князев / коллаж Главред, фото УНИАН

Бывший председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев впервые прокомментировал свое задержание по подозрению в получении взятки в размере 2,7 млн долларов США. Об этом сообщает портал "Суспильне".

Князев в среду, 17 мая, заявил, что считает свое задержание незаконным – потому как он якобы сотрудничал со следствием и даже мол, "сам показал, где деньги".

"Человек может быть задержан, если он препятствует проведению следствия, пытается уничтожить вещественные доказательства. По данному делу задержание не произошло после того, как сторона обвинения заявила о преступлении, для того чтобы я не препятствовал проводить следственные действия. Ничего такого не было. Я находился по месту жительства. Более того, я способствовал следствию", — говорит Князев.

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От также заявил, что намерено показал правоохранителям, где у него дома лежат деньги чтобы они "не шарили по ящикам". Кроме того, Князев попросил следствие "не коверкать факты".

Напомним, ранее, 15 мая, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о том, что глава Верховного суда Украины Всеволод Князев подозревается в получении взятки в размере около 2,7 млн долларов США.

16 мая Князева задержали в ходе совместной операции НАБУ и САП.

Как писали СМИ со ссылкой на данные правоохранителей, незаконное денежное вознаграждение преподнес Князеву крупный коммерсант Константин Жеваго.

Вскоре пленум Верховного суда выразил недоверие Всеволоду Князеву и прекратил его полномочия как главы ВСУ. За недоверие проголосовало 140 судей, а за прекращение полномочий Князева – 137.

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