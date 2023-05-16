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Верховный суд прекратил полномочия Князева, ему сразу сообщили о подозрении: сколько грозит

Мария Тупик
16 мая 2023, 22:31 обновлено 16 мая, 22:35
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Пока не будет избран новый председатель, его обязанности будет исполнять судья с наибольшим стажем. Сейчас это - Луспеник Дмитрий Дмитриевич.
Всеволод Князев
Всеволод Князев / Коллаж Главред, фото НАБУ, pravo.ua

16 мая, на на пленуме Верховного суда было поддержано досрочное прекращение полномочий председателя суда Всеволоду Князеву, которого задержали на взятке в размере 2,7 млн долларов.

Пленум Верховного суда выразил недоверие главе ВС Князеву и досрочно лишил его статуса главы суда. Решение поддержали 140 судей Верховного суда, двое - проголосовали против.

Однако Князев и в дальнейшем будет иметь статус судьи - полностью уволить его из судебной системы может только Высший совет правосудия.

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Пока не будет избран новый председатель, его обязанности будет исполнять судья с наибольшим стажем. Сейчас это - Луспеник Дмитрий Дмитриевич.

Сколько грозит Князеву за взятку

Во вторник, 16 мая, экс-главе Верховного суда Всеволоду Князеву и его сообщнику - адвокату сообщили о подозрении.

Как сообщает руководитель САП, он лично сообщил о подозрении экс-главе Верховного суда и адвокату, разоблаченным на получении 2,7 млн долларов неправомерной выгоды.

Как сообщают журналисты, адвокатом является Олег Горецкий. Адвокат выступил посредником в передаче незаконного вознаграждения руководству Верховного суда для последующего принятия судебного решения в интересах бизнесмена.

  • Судья Князев получил почти 3 миллиона долларов
    Судья Князев получил почти 3 миллиона долларов НАБУ
  • Судья Верховного суда Князев получил взятку
    Судья Верховного суда Князев получил взятку НАБУ
  • Судья Князев получил почти 3 миллиона долларов
    Судья Князев получил почти 3 миллиона долларов НАБУ

Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом - ред.). Князеву и адвокату может грозить лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

"Решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия и Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

Что известно о Князеве

15 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило главу Верховного Суда Всеволода Князева на получении взятки в размере около 3 миллионов долларов.

16 мая, Всеволода Князева задержали. Об этом официально сообщили НАБУ и САП.

Кроме того, был задержан еще один фигурант коррупционной схемы. Подозрения им пока не выдвинуты.

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