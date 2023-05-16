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Зарплата почти 3 миллиона и скромные квартиры: "погоревший" на огромной взятке судья Князев задержан

Мария Тупик
16 мая 2023, 14:44 обновлено 16 мая, 14:52
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САП вместе с НАБУ разоблачили "масштабную коррупцию в Верховном Суде Украины".
Князев погорел на взятке
Князев погорел на взятке / Коллаж Главред, фото НАБУ, соцсети

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) накануне, 15 мая, разоблачило главу Верховного Суда Всеволода Князева на получении взятки в размере около 3 миллионов долларов.

Сегодня, 16 мая, Всеволода Князева задержали. Об этом официально сообщили НАБУ и САП.

Кроме того, был задержан еще один фигурант коррупционной схемы. Подозрения им пока не выдвинуты.

видео дня

"В настоящее время два человека задержаны по подозрению в совершении уголовного правонарушения… Задержан председатель Верховного суда, принимаются меры по проверке других лиц и их причастности к уголовному правонарушению", — отметил начальник отдела САП Александр Омельченко.

Задержание судей
Задержание судей / НАБУ

На брифинге также правоохранители будут обращаться в Высший совет правосудия с ходатайством об отстранении от исполнения обязанностей судьи.

В САП также заявили, что еще не вручили подозрение, но планируют это сделать в течении 24 часов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила в Telegram, что ее представители вместе с НАБУ разоблачили "масштабную коррупцию в Верховном Суде Украины". Речь идет о схеме получения неправомерной выгоды руководством и судьями.

Судья Всеволод Князев погорел на взятке - за что получил деньги

Как сообщают журналисты со ссылкой на источники, деньги Князев получал якобы от людей, выступавших за решения суда в пользу олигарха Константина Жеваго.

Известно, что Большая Палата ВС рассматривала дело о праве собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

  • Судья Князев получил почти 3 миллиона долларов
    Судья Князев получил почти 3 миллиона долларов НАБУ
  • Судья Верховного суда Князев получил взятку
    Судья Верховного суда Князев получил взятку НАБУ
  • Судья Князев получил почти 3 миллиона долларов
    Судья Князев получил почти 3 миллиона долларов НАБУ

Обыски у 18 судей Верховного Суда Украины

По информации источников, на фоне задержания Князева обыски проходят у еще 18 судей ВС Украины, слушавших указанное дело. Высший совет правосудия должен будет их отстранить.

Кто такой Всеволод Князев

  • Всеволод Князев родился в Николаеве. Окончил местный Николаевский гуманитарный институт Украинского государственного морского технического университета.
  • Трудовую карьеру в юриспруденции начинал в родном городе. В 2001 году он получил адвокатское свидетельство, а с 2013 несколько изменил род деятельности и стал судьей.

  • За 2 года Князев был избран председателем Николаевского окружного административного суда. Еще через 2 – состоялся переезд в Киев.
  • В ноябре 2017 года Князев стал судьей Кассационного административного суда и секретарем Верховной палаты Верховного суда.
  • 22 октября 2021 года Всеволод Князев заменил в должности главы Верховного Суда скандальную Валентину Данишевскую. Его брали 98 голосами "за". Князев известен как сторонник действующего варианта судебной реформы.

Что задекларировал Князев

В 2020 году Князев подал декларацию, в которой указано, что глава ВСУ имеет в Николаеве квартиру площадью 47,4 квадратных метра и жилой дом площадью 20,2 квадратных метра.

В Киеве он арендует квартиру площадью 133 квадратных метра. У жены Князева есть автомобиль Mercedes-Benz GLE 250, приобретенный в 2018 году, которым пользуется и сам судья.

За 2020 год Всеволод Князев получил 2 957 485 зарплаты в Верховном суде. На банковских счетах у судьи более 40 тысяч гривен и 34 тысяч долларов.

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