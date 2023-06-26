НАБУ задержало на крупной взятке главу Тернопольской ОВА и его заместителей

Головко вместе со своими помощниками требовали почти 1,8 млн гривен.

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В Тернополе задержали главу ОВА / коллаж: Главред, фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали главу Тернопольского областного совета Михаила Головко на получении взятки.

НАБУ и САП задержали председателя Тернопольского облсовета и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации на полученные неправомерной выгоды", - сообщили НАБУ в Telegram.

По данным следствия известно, что Головко вместе со своими помощниками требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

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Глава Тернопольского облсовета требовал взятку / фото: НАБУ

"После передачи третьего транша размером более 600 тыс. грн председателя Тернопольского областного совета и двух депутатов председателя Тернопольской ОВА задержали "на горячем", - сообщили в бюро.

По предварительной информации, детективы НАБУ задержали Михаила Головко, а также двух заместителей руководителя Тернопольской ОВА Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука.

Дело судьи-взяточника Князева

Напомним, что "Погорелый" на огромной взятке судья Князев задержан 16 мая. САП вместе с НАБУ разоблачили "масштабную коррупцию в Верховном Суде Украины".

Верховный суд прекратил полномочия Князева, ему сразу сообщили о подозрении. Пленум Верховного суда выразил недоверие председателю ВС Князеву и досрочно лишил его статуса председателя суда.

Суд отправил под стражу экс-главу Верховного Суда Князева. Князева взяли под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен.Такое решение принял следственный судья ВАКС Олег Федоров.

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