УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

НАБУ задержало на крупной взятке главу Тернопольской ОВА и его заместителей

Юлия Куришко
26 июня 2023, 11:58 обновлено 26 июня, 12:20
113
Головко вместе со своими помощниками требовали почти 1,8 млн гривен.
НАБУ задержало на крупной взятке главу Тернопольской ОВА и его заместителей
В Тернополе задержали главу ОВА / коллаж: Главред, фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали главу Тернопольского областного совета Михаила Головко на получении взятки.

НАБУ и САП задержали председателя Тернопольского облсовета и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации на полученные неправомерной выгоды", - сообщили НАБУ в Telegram.

По данным следствия известно, что Головко вместе со своими помощниками требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

видео дня
НАБУ задержало на крупной взятке главу Тернопольской ОВА и его заместителей
Глава Тернопольского облсовета требовал взятку / фото: НАБУ

"После передачи третьего транша размером более 600 тыс. грн председателя Тернопольского областного совета и двух депутатов председателя Тернопольской ОВА задержали "на горячем", - сообщили в бюро.

По предварительной информации, детективы НАБУ задержали Михаила Головко, а также двух заместителей руководителя Тернопольской ОВА Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука.

Дело судьи-взяточника Князева

Напомним, что "Погорелый" на огромной взятке судья Князев задержан 16 мая. САП вместе с НАБУ разоблачили "масштабную коррупцию в Верховном Суде Украины".

Верховный суд прекратил полномочия Князева, ему сразу сообщили о подозрении. Пленум Верховного суда выразил недоверие председателю ВС Князеву и досрочно лишил его статуса председателя суда.

Суд отправил под стражу экс-главу Верховного Суда Князева. Князева взяли под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен.Такое решение принял следственный судья ВАКС Олег Федоров.

Больше важных новостей:

взятки НАБУ новости Тернополя
Реклама

Главное за день

НАБУ задержало на крупной взятке главу Тернопольской ОВА и его заместителей

НАБУ задержало на крупной взятке главу Тернопольской ОВА и его заместителей

11:58 Украина
Уголовное дело на Пригожина за мятеж еще не закрыли - росСМИ

Уголовное дело на Пригожина за мятеж еще не закрыли - росСМИ

10:59 Украина
ВСУ зашли на левый берег Херсонщины - партизаны "Атеш"

ВСУ зашли на левый берег Херсонщины - партизаны "Атеш"

09:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:14

"Валерия лечила от икоты": продюсер Пригожин "выполз" после мятежа однофамильца

11:58

НАБУ задержало на крупной взятке главу Тернопольской ОВА и его заместителей

11:27

Для чего нужно мыть пол с солью: ответ удивит всех

11:24

Надо всего 2 ингредиента: девушка показала лучший способ очистки оконных рамВидео

11:10

"Всех взбодрили": Пригожин оценил результаты своего мятежаВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:59

Уголовное дело на Пригожина за мятеж еще не закрыли - росСМИ

10:31

Пригожину помогал Генштаб РФ: в Сети раскрыли детали бунта "вагнеровцев"

10:31

Почему Пригожин не дошел до Москвымнение

10:26

Пономарев спрогнозировал, с какого момента начнется крушение режима ПутинаВидео

Реклама
10:18

Так вот оно что: мужчина показал секретную функцию овощечисткиВидео

09:54

Эйдман пояснил, при каком условии верхушка Кремля решится устранить Путина

09:50

"Юридические нормы идут лесом": Симоньян впервые высказалась о бунте Пригожина

09:46

ВСУ зашли на левый берег Херсонщины - партизаны "Атеш"

09:12

Резников пояснил, почему нет большой проблемы в позиции США по "Украине-НАТО"

09:12

Хмурый Шойгу впервые после бунта Пригожина показался на публикеВидео

09:11

Не то, что сейчас: почему в СССР не выбрасывали хлеб

09:00

Война закончится не в Украине, а в Москве сменой власти в России – ПономаревЭксклюзив

08:45

ВСУ продвинулись на 1-2 км, освобождены ещё 17 кв. км территорий - Минобороны

08:28

Кто сможет получить бронь от мобилизации с 1 июля: что изменится

08:19

Путин напрасно не утопил Пригожина в кровимнение

Реклама
08:01

Двое детей остались без папы: в боях за Украину погиб разведчик Юрий Саманюк

07:27

В ISW рассказали, как бунт Пригожина отразился на войсках РФ в Украине

06:42

РФ атаковала Одессу: ночью в городе прогремели взрывы

05:00

99% людей не могут разгадать эту оптическую иллюзию: нужно найти лошадь за 3 секунды

04:15

Путин должен что-то "учудить", чтобы его устранили - Эйдман

04:00

Какой сегодня праздник 26 июня: кого нужно поздравить в этот день

03:30

"Пока Путин жив, война не прекратится": Эйдман рассказал, как РФ проиграет войну

02:53

"Все ружья могут начать стрелять": Сотник оценил риск применения ядерного оружия Путиным

02:06

Любовный гороскоп на неделю 26 июня – 2 июля: Стрельцу – встреча, Раку - проблемыВидео

02:00

"Восемь стентов": известный актер рассказал правду про здоровье Аллы Пугачевой

01:44

Гороскоп Таро на неделю 26 июня – 2 июля: Тельцу – потеря, Льву - вызовВидео

01:30

Угроза подрыва оккупантами ЗАЭС: эксперт раскрыл сценарий военного ответа Запада

00:56

Хитрый трюк впечатляет: гуру уборки показала, как сделать блестящими сиденья в авто

25 июня, воскресенье
23:55

Военный путч Пригожина: США ожидали гораздо большего кровопролития - CNN

23:15

Дальнобойное оружие и процессы в РФ: Зеленский провел важный разговор с Байденом

23:13

Посольство Украины обвиняет Израиль в пророссийской позиции

22:59

После скандала в Харькове: Лобода планирует выступление с Валерием Меладзе

22:29

"Настоящий воин и верный друг": в тяжелых боях погиб молодой боец батальона "Свобода"

21:52

Оккупанты обстреливают Херсонщину: среди раненых беременная женщина

21:06

Хуже Могилевской: Alena рассказала, у кого самый сложный характер в шоу-бизнесе

Реклама
21:05

"Вернутся в зону "СВО": в Госдуме высказались о судьбе "вагнеровцев"

20:57

На Бахмутском направлении ВСУ за сутки продвинулись до километра - Череватый

20:34

Когда контрнаступление ВСУ полностью начнется, оно будет победным - Резников

19:56

Есть ли в украинском языке слово "рисунок": Авраменко дал неожиданный ответ

19:53

Замена Шойгу: новым министром обороны РФ может стать бывший охранник Путина

19:45

Некоролевское мини: Кейт Миддлтон удивила выбором наряда для встречи с ФедереромВидео

19:29

Управляют эмоциями других: три знака с сильным эмоциональным интеллектомВидео

19:24

Россияне в Херсоне попали в ловушку: Гуменюк рассказала о больших проблемах армии Путина

19:20

Если больной маньяк что-то сделает на ЗАЭС, последствия будут даже для Симнение

18:44

"План уже утвержден": РФ завершила подготовку к теракту на ЗАЭС - Буданов

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять