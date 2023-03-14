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Гайдай уходит: Кабмин согласовал увольнение руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА

14 марта 2023, 20:35
СМИ сообщают, что на место Сергея Гайдая Офис президента рассматривает несколько кандидатур среди военных.
Сергей Гайдай, Кабмин
Сергей Гайдай, Кабмин / УНИАН, соцсети

Кабинет министров на заседании 14 марта согласовал увольнение с должностей руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельнычук:

  • Сергей Гайдай будет уволен с должности главы Луганской ОВА;
  • Максима Марченко – с должности председателя Одесской ОВА;
  • Сергей Гамалий – с должности председателя Хмельницкой ОВА.

Отставка Сергея Гайдая - что известно

Отставка Сергея Гайдая связана с назначением его послом в Казахстан. По данным осведомленных источников, Казахстан должен предоставить агреману на назначение нового посла уже после проведения внеочередных парламентских выборов, запланированных на 19 марта.

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Как пишет LB.ua, на место Гайдая Офис президента рассматривает несколько кандидатур среди военных.

Ранее СМИ писали, что сразу восемь министров украинского Кабмина оказались под угрозой отставки. Уже на следующем пленарном заседании Верховной Рады в феврале могут полететь министерские головы. Якобы кресло зашаталось даже под премьер-министром Денисом Шмыгалем.

25 января был уволен директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, который фигурирует в скандале относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

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