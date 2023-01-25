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Скандал с Минобороны: уволен директор департамента закупок Хмельницкий

25 января 2023, 13:04
В антикоррупционном комитете ВРУ сообщили, что директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий остался без должности.
Минобороны
Закупщика Минобороны Богдана Хмельницкого уволили / Фото: Министерство обороны Украины

Директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, который фигурирует в скандале относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам, был уволен с должности.

Об этом сообщила председатель антикоррупционного комитета ВРУ Анастасия Радина в Facebook

"Уволен директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель министра Шаповалов", - говорится в сообщении.

Радина добавила, что глава оборонного ведомства "не имеет юридических претензий к автору журналистского расследования".

Также на заседании комитета представительница НАБУ сообщила, что по фактам о возможном злоупотреблении служебным положением при заключении контрактов от 23 декабря 2022 года зарегистрировано уголовное производство и осуществляется досудебное расследование.

Напомним, 24 января заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Его просьбу поддержал глава Минобороны Алексей Резников.

Скандал с "завышенными ценами" на продукты

21 января издание Зеркало недели опубликовало статью, ссылаясь на "слитые" документы, в которой сравнивались цены закупок продуктов для военнослужащих и цены на эти же продукты в супермаркете.

В статье под названием "Тыловые крысы Минобороны во время войны "пилят" на харчах для ВСУ больше, чем при мирной жизни" размещена скан-копия якобы контракта на 13 миллиардов гривен.

В Минобороны заявили, что СМИ распространяют сведения с признаками преднамеренных манипуляций, которые вводят в заблуждение.

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