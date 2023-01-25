Скандал с Минобороны: уволен директор департамента закупок Хмельницкий

Директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, который фигурирует в скандале относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам, был уволен с должности.
Об этом сообщила председатель антикоррупционного комитета ВРУ Анастасия Радина в Facebook
"Уволен директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель министра Шаповалов", - говорится в сообщении.
Радина добавила, что глава оборонного ведомства "не имеет юридических претензий к автору журналистского расследования".
Также на заседании комитета представительница НАБУ сообщила, что по фактам о возможном злоупотреблении служебным положением при заключении контрактов от 23 декабря 2022 года зарегистрировано уголовное производство и осуществляется досудебное расследование.
Напомним, 24 января заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Его просьбу поддержал глава Минобороны Алексей Резников.
Скандал с "завышенными ценами" на продукты
21 января издание Зеркало недели опубликовало статью, ссылаясь на "слитые" документы, в которой сравнивались цены закупок продуктов для военнослужащих и цены на эти же продукты в супермаркете.
В статье под названием "Тыловые крысы Минобороны во время войны "пилят" на харчах для ВСУ больше, чем при мирной жизни" размещена скан-копия якобы контракта на 13 миллиардов гривен.
В Минобороны заявили, что СМИ распространяют сведения с признаками преднамеренных манипуляций, которые вводят в заблуждение.
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