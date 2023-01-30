Чистки в Кабмине: 8 министров могут остаться без должностей - СМИ

Некоторые фамилии находятся в списке "на вылет" уже много месяцев, поэтому не факт, что в ближайшее время все министры останутся без кресел.

СМИ опубликовали список претендентов "на вылет" из Кабмина / УНИАН

Сразу восемь министров украинского Кабмина оказались под угрозой отставки. Уже на следующем пленарном заседании Верховной Рады в феврале могут полететь министерские головы. Якобы кресло зашаталось даже под премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом пишет РБК-Украина.

По словам источников издания, перестановки в Кабмине в основном стопорятся из-за отсутствия кадрового резерва.

На фоне коррупционных скандалов и отставок в правительстве на прошлой неделе последовали слухи и о том, что даже премьер-министр Денис Шмыгаль может остаться без должности. Но собеседники издания уверяют, что об изменении главы Кабмина речь не идет.

РБК-Украина опубликовало список претендентов "на вылет":

министр энергетики Герман Галущенко;

министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин;

министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;

министр ветеранов Юлия Лапутина;

министр образования Сергей Шкарлет;

вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук;

министр экологии Руслан Стрелец;

министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

Некоторые фамилии находятся в списке "на вылет" уже много месяцев, поэтому не факт, что в ближайшее время все министры останутся без кресел.

Отмечается, что частично эти перестановки связаны с общим сокращением Кабмина и слиянием министерств, а кому-то долго не могут найти адекватного преемника.

Как сообщал Главред, 23 января президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию, которая распространилась в Сети о кадровых изменениях. Он также анонсировал новые отставки.

24 января заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Его просьбу поддержал глава Минобороны Алексей Резников.

Также утром 24 января на сайте президента был опубликован указ об отставке Кирилла Тимошенко.

В тот же день Кабмин принял решение об увольнении 5 глав ОВА (Сумской, Киевской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей), а также 4 заместителей министров.

25 января был уволен директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, который фигурирует в скандале относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

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