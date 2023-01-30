Чистки в Кабмине: 8 министров могут остаться без должностей - СМИ

Сразу восемь министров украинского Кабмина оказались под угрозой отставки. Уже на следующем пленарном заседании Верховной Рады в феврале могут полететь министерские головы. Якобы кресло зашаталось даже под премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом пишет РБК-Украина.
По словам источников издания, перестановки в Кабмине в основном стопорятся из-за отсутствия кадрового резерва.
На фоне коррупционных скандалов и отставок в правительстве на прошлой неделе последовали слухи и о том, что даже премьер-министр Денис Шмыгаль может остаться без должности. Но собеседники издания уверяют, что об изменении главы Кабмина речь не идет.
РБК-Украина опубликовало список претендентов "на вылет":
- министр энергетики Герман Галущенко;
- министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин;
- министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;
- министр ветеранов Юлия Лапутина;
- министр образования Сергей Шкарлет;
- вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук;
- министр экологии Руслан Стрелец;
- министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.
Некоторые фамилии находятся в списке "на вылет" уже много месяцев, поэтому не факт, что в ближайшее время все министры останутся без кресел.
Отмечается, что частично эти перестановки связаны с общим сокращением Кабмина и слиянием министерств, а кому-то долго не могут найти адекватного преемника.
Как сообщал Главред, 23 января президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию, которая распространилась в Сети о кадровых изменениях. Он также анонсировал новые отставки.
24 января заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Его просьбу поддержал глава Минобороны Алексей Резников.
Также утром 24 января на сайте президента был опубликован указ об отставке Кирилла Тимошенко.
В тот же день Кабмин принял решение об увольнении 5 глав ОВА (Сумской, Киевской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей), а также 4 заместителей министров.
25 января был уволен директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, который фигурирует в скандале относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам.
Другие новости:
- Рада привлечет СБУ и правоохранителей к расследованию утечки пищевых контрактов Минобороны – Касай
- "Полный бред": Резников оправдал Минобороны после громкого скандала с ценами на продукты для ВСУ
- "Противоречит принципам НАТО": Залужный впервые отреагировал на скандал в Минобороны