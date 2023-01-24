Как говорит министр Кабмина Олег Немчинов, в украинском правительстве приняли целый ряд важных кадровых решений.

Правительство согласовало отставки пяти губернаторов и четырех замминистров - министр Кабмина / коллаж фото УНИАН

Украинское правительство согласовало ряд отставок высокопоставленных чиновников. Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов.

По его словам, в Кабмине приняли нижеследующие кадровые решения.

Были уволены:

Вячеслав Шаповалов – заместитель министра обороны Украины;

Иван Лукеря – заместитель министра развития общин и территорий Украины;

Вячеслав Негода – заместитель министра развития общин и территорий Украины;

Виталий Музыченко – заместитель министра социальной политики Украины.

Кроме того, Кабмин поддержал проекты указов президента Украины Владимира Зеленского об увольнении:

Валентина Резниченко – с поста главы Днепропетровской ОВА;

Александра Старуха – с поста главы Запорожской ОВА;

Алексея Кулебы – с поста главы Киевской ОВА;

Дмитрия Живицкого – с поста главы Сумской ОВА;

Ярослава Янушевича – с поста главы Херсонской ОВА.

Отставки в высших эшелонах украинской власти

В Сети накануне появилась информация о том, что заявление об увольнении с должности написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. На его должность якобы планируют назначить главу Киевской ОВА Алексея Кулебу. Также утверждалось, что в отставку подадут и главы ОВА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении подтвердил информацию о кадровых изменениях. И также анонсировал новые отставки.

Утром 24 января указ об отставке Кирилла Тимошенко был опубликован на сайте президента.

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