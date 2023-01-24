Правительство согласовало отставки пяти губернаторов и четырех замминистров - министр Кабмина

Украинское правительство согласовало ряд отставок высокопоставленных чиновников. Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов.
По его словам, в Кабмине приняли нижеследующие кадровые решения.
Были уволены:
- Вячеслав Шаповалов – заместитель министра обороны Украины;
- Иван Лукеря – заместитель министра развития общин и территорий Украины;
- Вячеслав Негода – заместитель министра развития общин и территорий Украины;
- Виталий Музыченко – заместитель министра социальной политики Украины.
Кроме того, Кабмин поддержал проекты указов президента Украины Владимира Зеленского об увольнении:
- Валентина Резниченко – с поста главы Днепропетровской ОВА;
- Александра Старуха – с поста главы Запорожской ОВА;
- Алексея Кулебы – с поста главы Киевской ОВА;
- Дмитрия Живицкого – с поста главы Сумской ОВА;
- Ярослава Янушевича – с поста главы Херсонской ОВА.
Отставки в высших эшелонах украинской власти
В Сети накануне появилась информация о том, что заявление об увольнении с должности написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. На его должность якобы планируют назначить главу Киевской ОВА Алексея Кулебу. Также утверждалось, что в отставку подадут и главы ОВА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении подтвердил информацию о кадровых изменениях. И также анонсировал новые отставки.
Утром 24 января указ об отставке Кирилла Тимошенко был опубликован на сайте президента.
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