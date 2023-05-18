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Суд отправил под стражу экс-главу Верховного Суда Князева

Алина Дембицкая
18 мая 2023, 23:52 обновлено 19 мая, 00:00
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Князева взяли под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен.
Суд отправил под стражу экс-главу Верховного Суда Князева
Суд отправил под стражу экс-главу Верховного Суда Князева / Коллаж Главред, фото НАБУ, pravo.ua

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву, которого подозревают в получении взятки в 2,7 миллиона долларов.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, Князева взяли под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен. Такое решение принял следственный судья ВАКС Олег Федоров.

Отмечается, что во время заседания прокуроры САП Омельченко и Гречишкин привели много аргументов того, почему Князева нужно было взять под стражу. В частности, прокуроры процитировали часть переговоров между фигурантами дела, которые касаются подкупа судей для нужного решения Верховного Суда.

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Прокурор сообщил, что Князев якобы обязался "закрыть вопрос" с некоторыми судьями Верховного Суда и убедить их принять решение в интересах олигарха Константина Жеваго.

"Судя по услышанному, судья Князев и адвокат Горецкий далеко не последние подозреваемые по этому делу. Некоторые судьи Верховного Суда тоже с большой долей вероятности могут получить такой статус", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Князев якобы давал указание своему доверенному лицу поделить взятку на 13 пакетов: 10 пакетов по 100 тысяч долларов, 2 пакета по 150 тысяч долларов и 1 пакет по 50 тысяч. А оставшуюся сумму в 450 тысяч долларов оставить на хранении.

Детективы утверждают, что часть денег экс-глава Верхового суда вывез из своего помещения в рабочий кабинет. Кроме того, еще какие-то средства Князев якобы передавал жене, чтобы она могла вывезти их за границу.

Прокурор добавил, что во время обысков не нашли около $1 млн "меченых" купюр. Поэтому это один из рисков, ведь если Князев будет находиться на свободе, то может попытаться уничтожить их. Другой риск – это вероятность укрывательства Князева. Финансовые возможности экс-главы Верховного Суда позволяют ему длительное время проживать за границей.

Дело Князева

15 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило председателя Верховного Суда Всеволода Князева на получении взятки в размере около 3 миллионов долларов.

16 мая, Всеволода Князева задержали. Как отметил руководитель САП, он лично сообщил о подозрении экс-главе Верховного Суда и адвокату, уличенному на получении 2,7 млн долларов неправомерной выгоды.

Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом - ред.). Князеву и адвокату может грозить лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

"Решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия и Высший антикоррупционный суд", - говорится в сообщении.

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