Удар по коррупции и предателям: в СБУ назвали причину массовых обысков

Речь идет об отработке лиц, которые своими действиями вредят безопасности государства, подчеркнул Василий Малюк.

Василий Малюк / ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины вместе с другими правоохранительными органами проводит масштабные мероприятия, направленные на выявление коррупционеров, вражеских агентов и предателей.

"Сегодня Служба безопасности Украины вместе с коллегами по силовому блоку проводит ряд масштабных оперативно-следственных мероприятий, направленных на борьбу с внутренним врагом", — заявил и.о. главы СБУ Василий Малюк.

Он подчеркнул, что речь идет об отработке лиц, которые своими действиями вредят безопасности государства в разных областях: предателей Украины и агентов российских спецслужб, представителей организованной преступности, должностных лиц, чиновников и коррупционеров, подрывающих экономику страны и стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса.

В сообщении подчеркивается, что в среду в рамках открытых производств в разных регионах Украины проходят десятки обысков и вручение подозрений фигурантам дел.

"Мы выполняем задачу, поставленную президентом Украины Владимиром Зеленским, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра. Это только первый этап комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности. И мы не планируем останавливаться! Каждый преступник, дерзкий вредить Украине, особенно в условиях войны, должен четко осознать – мы наденем наручники ему на руки. СБУ приложит к этому максимум усилий", — подчеркнул руководитель СБУ.

Он добавил, что СБУ информирует общество о результатах сегодняшних мероприятий и, учитывая большой объем материалов, продолжит это делать и в ближайшие дни.

Ранее Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований провели обыски у экс-главы МВД Арсена Авакова.

Бывший чиновник в комментарии УП заявил, что дело касается закупки французских вертолетов Airbus.

"Закончили обыск по аварии вертолёта. Смотрели контракты Airbus 6 летней давности. Естественно ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Коректно вели, хоть и бессмысленно. Формально отработали версию", - отметил бывший чиновник.

Кроме того, Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыск дома у украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Отмечается, что обыск в доме бизнесмена проводят СБУ и БЭБ. Расследование касается компаний Укртатнафта и Укрнафта, акционером которых является Коломойский.

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