СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову: экс-минист назвал причину

Служба безопасности Украины и Госбюро расследований провели обыски у бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.

Аваков / Фото: mvs.gov.ua

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований провели обыски у экс-главы МВД Арсена Авакова.

Бывший чиновник в комментарии УП заявил, что дело касается закупки французских вертолетов Airbus.

"Закончили обыск по аварии вертолёта. Смотрели контракты Airbus 6 летней давности. Естественно ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Коректно вели, хоть и бессмысленно. Формально отработали версию", - отметил бывший чиновник.

Руководство МВД погибло в Броварах - что известно

18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.

По данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Также известно о 25 пострадавших, среди которых 11 детей. Стоит отметить, что среди погибших оказалось 9 человек, которые находились на борту вертолета, там никто не выжил.

В СБУ назвали 3 версии падения вертолета – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Также в СБУ не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.

В настоящее время идет расследование. Всех очевидцев трагедии просят немедленно обратиться в полицию и сообщить всем, что знают.

После трагедии Кабмин назначил главу Нацполиции Украины Игоря Клименко новым заместителем главы МВД и исполняющим обязанности министра внутренних дел.

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