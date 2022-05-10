Из патриотов – в предатели: Аваков пообещал лично пристрелить одиозного Киву

Илья Кива / УНИАН

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о том, как бывший нардеп Илья Кива из патриота превратился в коллаборанта.

В комментарии на канале Украина 24 он заявил, что готов собственноручно застрелить Киву, который сбежал в Россию и поддерживает войну против украинцев.

Экс-глава МВД говорит, что риторика Кивы в отношении Украины резко изменилась в тот момент, когда "в его жизни появился Медведчук, появились деньги и желание выступать на российском телевидении".

Аваков уверен, если бы он сейчас встретился с Кивой, то даже не стал бы с ним говорить: "Если бы у меня была возможность, то я бы его застрелил. Я думаю, что так поступил бы любой человек, у которого в руках было бы оружие. И так нужно поступать с любым предателем и негодяем, который так поступил".

"Это уже не человек. Это существо, которое должно гореть в аду. И я уверен, что с ним так и будет..." – добавил Аваков.

Напомним, накануне скандального нардепа Илью Киву исключили из политической партии Оппозиционная платформа - За жизнь.

"Провокаторы, которые пытаются помешать мирному процессу, исключаются из фракции. И люди, которые разжигают рознь, а не способны к мирному процессу, им не место в нашей фракции", – заявил сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

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