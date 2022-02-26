Скандального Илью Киву исключили из ОПЗЖ

Нардепа назвали провокатором, мешающим мирному процессу.
Скандального нардепа Илью Киву исключили из политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
"Провокаторы, которые пытаются помешать мирному процессу, исключаются из фракции. И люди, которые разжигают рознь, а не способны к мирному процессу, им не место в нашей фракции", – цитирует сопредседателя фракции "ОПЗЖ" Юрия Бойко УНИАН.
Читайте такжеНардеп от ОПЗЖ Илья Кива был задержан в Киеве – его уже отпустилиРанее украинцы назвали двух нардепов ‒ Николая Тищенко ("Слуга народа") и Илью Киву ("ОПЗЖ") ‒ самым большим "разочарованием года". Об этом говорят результаты общенационального опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
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Автор: Сергей Коломиец