Скандального Илью Киву исключили из ОПЗЖ

Илью Киву исключили из ОПЗЖ / УНИАН

Скандального нардепа Илью Киву исключили из политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Провокаторы, которые пытаются помешать мирному процессу, исключаются из фракции. И люди, которые разжигают рознь, а не способны к мирному процессу, им не место в нашей фракции", – цитирует сопредседателя фракции "ОПЗЖ" Юрия Бойко УНИАН.

Читайте такжеНардеп от ОПЗЖ Илья Кива был задержан в Киеве – его уже отпустилиРанее украинцы назвали двух нардепов ‒ Николая Тищенко ("Слуга народа") и Илью Киву ("ОПЗЖ") ‒ самым большим "разочарованием года". Об этом говорят результаты общенационального опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Читайте также: