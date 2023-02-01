СБУ проводит обыски дома у Коломойского

Расследование касается компаний Укртатнафта и Укрнафта, акционером которых является Игорь Коломойский.

У Коломойского проводят обыски / УНИАН

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыск дома у украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что обыск в доме бизнесмена проводят СБУ и БЭБ. Расследование касается компаний Укртатнафта и Укрнафта, акционером которых является Коломойский.

Игорь Коломойский / Фото unian.net

Напомним, 7 ноября в собственность государства перешли акции ПАО Укрнафта, ПАО Укртатнафта, АО Мотор Сич, ЧАО АвтоКрАЗ и ЧАО Запорожтрансформатор.

"Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Позже в ПАО Укрнафта обратились к министру обороны Украины Алексею Резникову из-за блокирования работы компании.

Президента Зеленского призывали вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг ПАО Укрнафта. Работниками БЭБ и СБУ была заблокирована деятельность компании без предъявления решения суда.

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