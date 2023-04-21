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Суд оставил митрополита Павла под домашним арестом: он разнылся в зале суда

Ангелина Подвысоцкая
21 апреля 2023, 18:48 обновлено 21 апреля, 19:00
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Пропутинский митрополит УПЦ МП начал жаловаться на состояние здоровья и условия проживания.
митрополит Павел
Суд отправил Пашу-Мерседеса под домашний арест / Коллаж фото СБУ, скриншот из видео Главреда

Бывший настоятель Киево-Печерской лавры пропутинский митрополит Павел (известный как "Паша-Мерседес") будет под домашним арестом минимум до 30 мая. Так решил Киевский апелляционный суд, который вынес новое решение по делу митрополита. Об этом сообщает корреспондент Главреда.

Промосковский митрополит также обязан носить электронный браслет, несмотря на то, что его адвокаты требовали отменить меру пресечения.

Митрополит Павел прямо на суде начал жаловаться якобы на очень плохое состояние здоровья. Также он "опечален" тем, что ему приходиться жить в большом доме в Воронькове Киевской области, где он и прописан.

видео дня

"Я живу в Воронькове. Вот мне звонят, что у меня разряжается браслет. Чем его заряжать? Света нет. А о связи можно не говорить вообще", - жалуется митрополит.

митрополит Павел
Суд отправил Пашу-Мерседеса под домашний арест / скриншот из видео

Также его адвокаты утверждали, что такая мера пресечения "самая тяжелая", ведь у "Паши-Мерседеса" нет возможности проводить богослужения, а это якобы нарушает его право на вероисповедание.

После оглашения окончательного решения суда, митрополит Павел подарил судьям и прокурору пасхальные яйца.

Дело пропутинского митрополита Павла

Митрополит УПЦ МП, известный под прозвищем "Паша-Мерседес", начал угрожать президенту Украины Владимиру Зеленскому и его семье. Поп не может простить украинским властям то, что агентов Кремля выселяют из Киево-Печерской Лавры.

1 апреля сотрудники СБУ пришли с обысками в его дом. Там правоохранители нашли ценные вещи, иконы и вещи, которые указывают на пророссийские взгляды митрополита Павла.

Ему сообщили о подозрении по статьям "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений" и "Оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".

Также СБУ опубликовала телефонные разговоры, на которых слышно, что митрополит Павел радуется оккупации Херсона, говорит о том, что Украина сама спровоцировала войну. Также он говорит, что это война "между Россией и Америкой", которая продлится "до последнего украинца".

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