"Упадут вам на голову": "Паша-Мерседес" начал открыто угрожать Зеленскому из-за выселения из Лавры

Митрополит Павел на фоне выселения из Лавры пожелал Зеленскому и его семье горя.

Митрополит Павел угрожает Зеленскому / Коллаж фото скриншот из видео

Пропутинский митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел, известный своим прозвищем как "Паша-Мерседес", начал угрожать президенту Украины Владимиру Зеленскому и его семье. Поп не может простить украинской власти то, что агентов Кремля выселяют из Киево-Печерской Лавры. Видеообращение митрополита Павла уже разлетелось в Сети.

Он цинично пожелал Зеленскому горя и добавил, что "Бог не простит" президенту такой поступок.

"Говорю вам, господин президент, и всей вашей своре, что слезы наши не упадут на землю. Они все упадут вам на голову! Сегодня вы думаете, что войдя во власть на наших спинах, вы можете так с нами поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье. Потому что 220 человек братии выброшены вами на улицу", – сказал митрополит Павел.

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Пророссийский поп обижается на то, что Зеленский не принял митрополита Онуфрия, когда тот с другими членами синода прибыл без предупреждения под Офис президента.

"Паша-Мерседес" не обошел стороной и министра культуры Александра Ткаченко и заявил, что он "одержим буйством, злобой, ненавистью и дьявольским сбешением".

"Нам предложили "компромисс": уезжают из Лавры блаженнейший Онуфрий, семинария, и я. Я сказал, что с креста не сходят, с креста снимают. Мы не нуждаемся в таких "компромиссах". Они хотят забрать нашу Лавру, Почаевскую, и перейти к женским монастырям", – добавил митрополит Павел.

Митрополит Павел угрожает Зеленскому / скриншот из видео

Что происходит вокруг Киево-Печерской Лавры

В начале декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету Министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской Православной церкви Московского Патриархата в Украине, а также инициировала проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

10 марта 2023 года стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года, в результате чего из Киево-Печерской Лавры в первую очередь должно выехать руководство Свято-Успенского монастыря и самой УПЦ (МП).

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из Лавры, а также не намерены переходить в ПЦУ.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что речь не идет о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, а языком богослужения будет древний славянский и украинский. Епифаний объяснил, кто из братии сможет остаться в Лавре. Он подчеркнул, что остаться могут те, кто отвергнет беззаконную власть Москвы.

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