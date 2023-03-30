УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Упадут вам на голову": "Паша-Мерседес" начал открыто угрожать Зеленскому из-за выселения из Лавры

30 марта 2023, 04:45
Митрополит Павел на фоне выселения из Лавры пожелал Зеленскому и его семье горя.
Владимир Зеленский, митрополит Павел
Митрополит Павел угрожает Зеленскому / Коллаж фото скриншот из видео

Пропутинский митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел, известный своим прозвищем как "Паша-Мерседес", начал угрожать президенту Украины Владимиру Зеленскому и его семье. Поп не может простить украинской власти то, что агентов Кремля выселяют из Киево-Печерской Лавры. Видеообращение митрополита Павла уже разлетелось в Сети.

Он цинично пожелал Зеленскому горя и добавил, что "Бог не простит" президенту такой поступок.

"Говорю вам, господин президент, и всей вашей своре, что слезы наши не упадут на землю. Они все упадут вам на голову! Сегодня вы думаете, что войдя во власть на наших спинах, вы можете так с нами поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье. Потому что 220 человек братии выброшены вами на улицу", – сказал митрополит Павел.

видео дня

Пророссийский поп обижается на то, что Зеленский не принял митрополита Онуфрия, когда тот с другими членами синода прибыл без предупреждения под Офис президента.

"Паша-Мерседес" не обошел стороной и министра культуры Александра Ткаченко и заявил, что он "одержим буйством, злобой, ненавистью и дьявольским сбешением".

"Нам предложили "компромисс": уезжают из Лавры блаженнейший Онуфрий, семинария, и я. Я сказал, что с креста не сходят, с креста снимают. Мы не нуждаемся в таких "компромиссах". Они хотят забрать нашу Лавру, Почаевскую, и перейти к женским монастырям", – добавил митрополит Павел.

митрополит Павел
Митрополит Павел угрожает Зеленскому / скриншот из видео

Что происходит вокруг Киево-Печерской Лавры

В начале декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету Министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской Православной церкви Московского Патриархата в Украине, а также инициировала проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

10 марта 2023 года стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года, в результате чего из Киево-Печерской Лавры в первую очередь должно выехать руководство Свято-Успенского монастыря и самой УПЦ (МП).

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из Лавры, а также не намерены переходить в ПЦУ.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что речь не идет о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, а языком богослужения будет древний славянский и украинский. Епифаний объяснил, кто из братии сможет остаться в Лавре. Он подчеркнул, что остаться могут те, кто отвергнет беззаконную власть Москвы.

Другие новости:

война в Украине УПЦ МП Митрополит Павел вторжение России Киево-Печерская лавра
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:45

Сочный бекон и хрустящая корочка: как вкусно пожарить сало с прослойкой

05:36

Гороскоп на апрель 2023 года для Дев: везение, прибыль и второй медовый месяцВидео

04:45

"Упадут вам на голову": "Паша-Мерседес" начал открыто угрожать Зеленскому из-за выселения из ЛаврыВидео

04:00

Эксперт спрогнозировал, будет ли Китай экономически довлеть над РоссиейВидео

03:12

Катя Осадчая показала, как "приманивает" весну в пиджаке на голое тело

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:42

Как, когда и почему: все, что нужно знать о правильной посадке рассады капустыВидео

02:15

Без ретуши: в сеть попали фото огромной целлюлитной попы Кардашьян

01:35

"Тогда война затянется": Жданов объяснил, как предоставление Китаем оружия РФ изменит ситуацию на фронтеВидео

29 марта, среда
23:45

В ближайшие месяцы украинская армия будет активнее на фронте - ЗеленскийВидео

Реклама
23:09

Бритни Спирс и ее молодой муж на грани развода - СМИВидео

23:09

2 самых опасных запрета 30 марта, которые никогда не нарушали: приметыВидео

23:00

Не стоит сорить деньгами: астролог назвал опасный период для личного бюджетаВидео

22:34

Гороскоп на апрель 2023 года для Львов: возобновится старый конфликт, на работе - переменыВидео

22:05

Российский актер порезал себе вены на сцене перед полным залом

21:58

Бывшая невестка Елизаветы II поделилась лучшим советом от покойной королевыВидео

21:46

"Соотношение убитыми достигает 1 к 10": в Украине рассказали о потерях армии на войнеВидео

21:45

Гороскоп на апрель 2023 для Раков: везение, прибыль и новый романВидео

21:30

"Шли за мной и кричали матом": девочка из Закарпатья рассказала о травле со стороны насильниковВидео

20:56

"Что за пьяный бред, Маня": россияне набросились на очумелое заявление Захаровой об участии РФ в ОИВидео

20:50

"Чтобы военные в гробу перевернулись": на Виннитчине школьница оскандалилась из-за поста в Instagram

Реклама
20:40

Пилот одной запиской избавил девушку от страха летать в самолете: что в ней нарисовано

20:29

Максим Галкин засветил стройные ножки Аллы Пугачевой в мини на фото из личного архива

20:23

"Обида серьезная": Си Цзиньпин сильно унизил самовлюбленного Путина - СанниковВидео

20:07

Что больше всего старит женщину после 30 лет: 8 вещей, которых лучше всячески избегать

20:02

Не менее 5200 гривен: 600 тысяч украинцев ждет повышение пенсииВидео

19:30

Как избавиться от колорадского жука навсегда: "секретная" добавка творит чудеса

19:28

"Есть проблемы с мобилизацией": в Украине могут раздавать повестки через мессенджеры - ВениславскийВидео

19:20

Недорогая Симоньян, свое мы вернем, а потом будет вопрос компенсациймнение

18:50

"Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст": почему в СССР ненавидели и преследовали стиляг

18:29

Почему куры плохо несутся и как заставить их давать больше яиц: ответы на все вопросыВидео

18:08

С ними будет счастлива любая: как зовут лучших мужей

18:03

Монахи Лавры переходят в ПЦУ: Эпифаний уже назначил нового наместникаВидео

17:47

У Кличко рассказали, как строители помогли защитить Киев

17:41

Перекроил все лицо: хирург раскрыл детали операций Леонтьева

17:40

Как узнать, сколько детей у вас будет, по дате рождения: секрет опытных нумерологов

17:09

"Как это было во времена Ельцина": США делают основную ставку на дворцовый переворот в РФ - ЖдановВидео

16:54

Супруга Виктора Павлика рассказала, сколько сотен тысяч гривен зарабатывает в месяцВидео

16:46

Лукашенко загнали в угол: Беларусь становится мишенью для ядерного удара — Санников

16:42

"Наиболее подходящий момент": ВСУ пойдут в наступление сразу на нескольких направлениях - РезниковВидео

16:29

Сколько раз можно садить лук на одном месте: как самостоятельно не "убить" огород

Реклама
16:19

Москва готовится к "эвакуации": Жданов объяснил, почему в РФ говорят о тревожном чемоданчикеВидео

16:07

"Стыдно за таких, как вы": Ксения Машина разозлила фоловеров фото с отдыха

16:01

Снега будет еще больше: синоптик рассказала, когда в Украине окончательно потеплеетВидео

15:55

Россиянин похитил 12 тысяч лотерейных билетов, но ничего не выиграл

15:40

4 предмета, которые нельзя ставить на холодильник: будут серьезные последствия

15:33

Угроза Украине и Европе: РФ может нанести подлый ядерный удар с территории Беларуси – СанниковВидео

15:31

"Начнется опасный ретроградный Меркурий": астролог рассказал, что ждет каждого в апрелеВидео

15:31

Точность теста вас удивит: как определить характер человека по цвету глазВидео

15:20

Бывший муж Лорак высказался про РФ после скандальных заявлений певицы про войну

15:13

Военный эксперт объяснил, удались ли Путину договориться с Китаем о всех своих "хотелках"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять