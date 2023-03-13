"Апокалипсис начнется в Украине": Паша-"Мерседес" начал бунт и отказался выселяться из Лавры

По словам церковников УПЦ МП, им не было предоставлено законных оснований для выселения.

Митрополит Павел (Петр Лебедь) / скриншот

Митрополит УПЦ Московского патриархата Павел (Петр Лебедь) не хочет покидать территорию Нижней Лавры, несмотря на требование Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".

Лебедь заявил, что "будет бороться до конца", хотя они должны освободить Нижнюю Лавру до 29 марта.

"Мы не намерены выселяться и не будем, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека. Нам угрожать, что с нами расправятся, - это не 17-й год. Сегодня есть всемирное сообщество, есть какая-то культура. Мы еще не начинали молиться так усердно, чтобы Господь показал чудо, но, наверное, все же, нас заставят. Мы не коллаборанты, мы граждане своего государства, мы люди, которые здесь живут с 1988 года, у многих нет другого места, как здесь. Нас никто не сможет оторвать от любви божьей", - говорится в заявлении.

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По словам церковников УПЦ МП, им не было предоставлено законных оснований для выселения.

"29 марта мы должны — монахи, более 200 человек, — покинуть стены Киево-Печерской лавры, свой дом. Внуки вождей революции, гонителей церкви Христовой сегодня прикрываются благами. Не наверняка, а точно: Апокалипсис начнется в Украине", — отметил митрополит. который является настоятелем размещенного в Нижней Лавре мужского монастыря УПЦ МП.

Успенский и Трапезный собор Лавры вернули государству

Украинская православная церковь (МП) арендовала у государства два главных храма Киево-Печерской Лавры – Успенский и Трапезный собор. Срок аренды завершился 31 декабря 2022 года.

1 января 2023 года УПЦ (МП) не пустили на территорию соборов.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь) выступил с обращением к президенту Владимиру Зеленскому и призвал государство не забирать у УПЦ (МП) право на пользование храмами в Лавре.

Впрочем, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что министерство не будет рекомендовать Национальному заповеднику Киево-Печерская Лавра продолжать соглашение с УПЦ (МП).

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