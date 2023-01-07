Митрополит ПЦУ Епифаний впервые провел Рождественскую литургию в главном храме Киево-Печерской Лавры

Православная церковь Украины 7 января впервые совершила богослужение на Рождество Христово в Успенском соборе Лавры, который вернули государству.

Рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры / Коллаж YouTube-трансляция Суспільне

Православная церковь Украины впервые провела богослужение на Рождество в Успенском соборе, который считается главным храмом Киево-Печерской Лавры. Десятилетиями храмом управляла Украинская православная церковь Московского патриархата. Рождественскую литургию возглавил митрополит ПЦУ Епифаний.

Как сообщает УНИАН, в 9 утра в Успенском соборе предстоятель Православной церкви Украины 7 января совершил исторической богослужение по случаю Рождества Христова. Накануне ПЦУ дали разрешение на аренду от заповедника, который состоит в собственности государства.

Ранее богослужения в Рождество в Успенском соборе проводила только УПЦ Московского патриархата.

Митрополит Епифиний / Скриншот YouTube

"Сердечно поздравляем с праздником Рождества Христова - с событием вечной радости, ценность которой не уменьшилась даже за более чем две тысячи лет, и которая не погаснет, пока будет этот мир. Как Вифлеемская звезда осветила темное ночное небо и указала путь мудрецам, так Сам Иисус Христос является тем светом, который во всякой тьме светит, и никакая тьма победить не может. Найдем же этот свет в своих сердцах, не дадим унынию, злу или нелюдям его потушить. Соединившись в единой молитве миллионами горячих сердец, прославляем новорожденного спасителя на родном языке, в родных святынях, единым, непобедимым, свободным народом. И никакая тьма нам не страшна - потому что с нами Бог", - говорится в поздравлении ПЦУ.

Богослужение ПЦУ на Рождество в Киево-Печерской Лавре

Успенский и Трапезный собор Лавры вернули государству

Украинская православная церковь (МП) арендовала у государства два главных храма Киево-Печерской Лавры – Успенский и Трапезный собор. Срок аренды завершился 31 декабря 2022 года.

1 января 2023 года УПЦ (МП) не пустили на территорию соборов.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь) выступил с обращением к президенту Владимиру Зеленскому и призвал государство не забирать у УПЦ (МП) право на пользование храмами в Лавре.

Впрочем, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что министерство не будет рекомендовать Национальному заповеднику Киево-Печерская Лавра продолжать соглашение с УПЦ (МП).