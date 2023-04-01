'Флаги российские везде, люди рады': СБУ опубликовала телефонные разговоры 'Паши-Мерседеса'

Пророссийского митрополита Павла подозревают в разжигании вражды и обеспечении агрессии РФ против Украины.

СБУ опубликовала разговоры митрополита Павла / Коллаж фото УНИАН, скриншот с видео

Скандального митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата "Пашу-Мерседеса" подозревают в разжигании религиозной вражды и оправдании и обеспечении российской агрессии против Украины. СБУ опубликовали перехваченные телефонные разговоры пророссийского попа, которые это подтверждают. Видео уже разлетелось в Сети.

В одном из разговоров митрополит Павел был рад незаконной оккупации Херсона. Он не отрицал, что именно Россия напала на Украину и говорил о "войне между Америкой и РФ".

"Уже сегодня Херсон благовествуй радость велию, там уже и флаги российские везде... Люди произвольные. Вон показывают, я то не умею, слава Богу, и не хочу, а показывают по интернету. Вот и все. Конечно, не уступят (российские оккупанты - Главред). Когда-то говорили, что будет война Америки и России до последнего украинца. Еще немного осталось. Сразу предупреждаю, не будь где-то близко, где есть какая-то часть, там, что-то такое, какой-то завод", - говорил митрополит.

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Впоследствии он начал обвинять Украину в том, что именно она якобы "спровоцировала РФ".

"Пишут сегодня в ютубе, лупанули по тем лабораториям американских в Киеве и Одессе, чтобы аж от них пыль разлетелась... Уничтожают Украину полностью. Ну, эти бьют по полной (русские - Главред), а эти же провоцируют (украинцы - Главред)", - говорил Паша-"Мерседес".

СБУ опубликовала разговоры митрополита Павла / скриншот с видео

Он признавался, что поддерживает связь с РФ, просил политься за московского патриарха Кирилла. Павел называл украинскую тероборону "уродами" и утверждал, что на территории западных областей Украины "Украиной никто не дышит", там все "Польша и Венгрия".

Дело пропутинского митрополита Павла

Митрополит УПЦ МП, известный под прозвищем "Паша-Мерседес", начал угрожать президенту Украины Владимиру Зеленскому и его семье. Поп не может простить украинским властям то, что агентов Кремля выселяют из Киево-Печерской Лавры.

1 апреля сотрудники СБУ пришли с обысками в его дом. Там правоохранители нашли ценные вещи, иконы и вещи, которые указывают на пророссийские взгляды митрополита Павла.

Ему сообщили о подозрении по статьям "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений" и "Оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".

Сейчас митрополита Павла задержали. Суд избирает ему меру пресечения.

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