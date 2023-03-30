Превратилась в "голое" поле: спутник зафиксировал опустевшую базу оккупантов возле границы с Украиной

Журналисты опубликовали снимки со спутника Planet Labs в период с января 2022 года по март 2023 года.

Возле границы с Украиной опустела база оккупантов в Белгородской области / Коллаж фото Минобороны РФ

В России полностью опустела база оккупантов, которая расположена в 30 километрах от границі с Украиной в Белгородской области. Это подтверждают спутниковые снимки, сообщают Схемы.

На российской военной базе в селе Солоты базируется 237-й танковый полк РФ. По данным Минобороны Украины, этот полк принимал участие в боях в районе Изюма Харьковской области.

Сообщается, что эта база строилась еще в 2015 году. Её строительство закончилось в конце 2020 года. Также утверждается, что её строительством занималась компания "Мегалайн", которая связанная с создателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным.

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Журналисты опубликовали снимки со спутника Planet Labs в период с января 2022 года по март 2023 года.

Возле границы с Украиной опустела база оккупантов в Белгородской области / "Схемы"

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором видно целый эшелон со старыми российскими танками серии Т-54 и Т-55. Мониторинговая группа сообщила, что эти танки перебрасывают на фронт в Украину из города Арсеньев (Приморский край).

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на это и жестко потроллил россиян. Он отметил, что теперь "должны быть сильно напуганы" танки Abrams, Leopard и Challenger, которые Запад передает Украине, чтобы уничтожать врага и освобождать наши территории.

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