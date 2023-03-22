РФ перебрасывает на фронт танки Т-54, которые начали делать еще до рождения Путина - CIT

Как пишут западные аналитики, Российские оккупанты начали снимать с хранения танки Т-54, которые начали производить еще в 1940-х годах.

Русские вынуждены использовать очень древние танки - CIT / коллаж фото CIT и скриншот из видео

В армии русских агрессоров начали снимать с хранения танки Т-54 и Т-55, которые поступили в серийное производство еще до рождения русского диктатора Владимира Путина – в конце 1940-х годов. Об этом сообщили представители мониторинговой группы Conflict Intelligence Team.

Аналитики организации заявляют, что переброска танков стартовала на Дальнем Востоке РФ была замечена переброска танков серии Т-54 и Т-55. В первую очередь был зафиксирован эшелон из города Арсеньев (Приморский край). Согласно картам, в нем расположена 1295-я Центральная база резерва и хранения танков русской армии

Аналитики CIT подчеркивают, что снятие с хранения танков такой модификации зафиксировано впервые.

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Кроме того, группа проанализировала спутниковые снимки и зафиксировала переброску как минимум 191 танка с июня по ноябрь прошлого года ‒ но, вероятно, в основном модификации Т-62.

Справка. Т-54 — советский средний танк. Принят на вооружение армией СССР сразу после окончания Второй мировой войны в 1946 году. Серийно выпускался с 1947 года, при этому постоянно модернизируясь. С 1958 года выпускалась его модификация под названием Т-55, которая была отлично приспособлена к боевым действиям после ядерной бомбардировки. В 1961-1967 годах его на вооружении сменил танк Т-62. Но на отдельных заводах выпускали Т-55 вплоть до 1979 года.

Сколько танков потеряли агрессоры в боях с ВСУ

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), Россия в боях с Украиной потеряла от 2000 до 2300 танков.

"Они не производят и не ремонтируют настолько, чтобы компенсировать эти потери. Их нынешний бронетанковый флот на фронте примерно вдвое меньше, чем в начале войны", - сказал Генри Бойд, научный сотрудник IISS.

Немногим позднее западные СМИ писали со ссылкой на данные мониторинговой группы Oryx, с 24 февраля 2022 года, со дня полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор, РФ, потеряла в боях с ВСУ как минимум тысячу своих танков, а еще более 500 экземпляров бронетехники захватили украинские бойцы.

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