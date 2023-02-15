Как сообщают эксперты, Москва была вынуждена опираться на более старые модели советских времен.

Военные РФ / t.me/mod_russia

Россия, после вторжения в Украину, уже потеряла около половины своих лучших боевых танков и изо всех сил пытается их заменить.

Как пишет Sky News со ссылкой на данные Международного института стратегических исследований (IISS), Россия потеряла от 2000 до 2300 танков.

Теперь Москва была вынуждена опираться на более старые модели советских времен.

видео дня

"Они не производят и не ремонтируют настолько, чтобы компенсировать эти потери. Их нынешний бронетанковый флот на фронте примерно вдвое меньше, чем в начале войны", - сказал Генри Бойд, научный сотрудник IISS.

Однако московские военно-воздушные силы все еще в основном невредимы, и страна может развернуть их активнее на следующем этапе войны, сообщили в IISS.

Оценка сделана в тот момент, когда Украина готовится получить партию танков с Запада, включая американские Abrams, немецкие Leopard и британские Challenger, чьи возможности значительно превышают старые российские модели.

Потери России по состоянию на 15 февраля

По официальным данным Генштаба, ВСУ ликвидировали 690 воинов во вражеской армии в сутки.

В общей сложности количество ликвидированных от 24 февраля захватчиков – почти 140 тысяч.

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины уничтожили 3290 вражеских танков и 6507 ББМ. Разбиты 2 303 российские артиллерийские системы, 466 систем реактивной артиллерии и 236 систем ПВО противника.

Читайте также: