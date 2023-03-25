"Abrams и Leopard сильно напуганы": Резников потроллил РФ из-за отправки на фронт старейших танков

Страна-агрессор перебрасывает на фронт танки Т-54, которые были выпущены в конце 1940-х годов.

Резников потроллил РФ из-за отправки на фронт старейших танков / Коллаж фото УНИАН, Википедия

Российский диктатор Владимир Путин хочет "побед" на войне в Украине. Однако его оккупационной армии уже нечем воевать и на фронт тянут старые танки Т-54. Но в РФ также задумываются о перебрасывании в Украину еще более древних танков - Т-34. Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на это и жестко потроллил россиян.

Он отметил, что теперь "должны быть сильно напуганы" танки Abrams, Leopard и Challenger, которые Запад передает Украине, чтобы уничтожать врага и освобождать наши территории.

"После того, как Россия начала расконсервацию своих танков Т-54, выпущенных в конце 1940-х годов, они также решили создать дивизию Т-34 времен Второй мировой войны. План состоит в том, чтобы снять их с постаментов в городах по всей стране. Abrams, Leopard и Challenger теперь должны быть сильно напуганы", – написал Резников.

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Резников потроллил РФ из-за отправки на фронт старейших танков / скриншот

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором видно целый эшелон со старыми российскими танками серии Т-54 и Т-55. Мониторинговая группа сообщила, что эти танки перебрасывают на фронт в Украину из города Арсеньев (Приморский край).

РФ перебрасывает на фронт старые танки Т-54 / скриншот из видео

Это видео обсудили даже в программе российского пропагандиста Соловьева. Приглашенный "эксперт" даже пофантазировал о том, что из российских постаментов можно снять танки Т-34 и укомплектовать "целую танковую дивизию".

РФ перебрасывает на фронт старые танки Т-54 / скриншот из видео

Сколько танков потеряли агрессоры в боях с ВСУ

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), Россия в боях с Украиной потеряла от 2000 до 2300 танков.

"Они не производят и не ремонтируют настолько, чтобы компенсировать эти потери. Их нынешний бронетанковый флот на фронте примерно вдвое меньше, чем в начале войны", - сказал Генри Бойд, научный сотрудник IISS.

Немногим позднее западные СМИ писали со ссылкой на данные мониторинговой группы Oryx, с 24 февраля 2022 года, со дня полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор, РФ, потеряла в боях с ВСУ как минимум тысячу своих танков, а еще более 500 экземпляров бронетехники захватили украинские бойцы.

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