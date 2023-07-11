'Переворот в ФСБ': Золотарев рассказал, что похоронит власть Путина

Военное поражение России может быть использовано как предлог или катализатор для переворота.

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Золотарев рассказал о падении власти Путина / коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот: видео Telegram

На сайте Главред состоялся чат с политологом, директором аналитического центра "Третий сектор" Андреем Золотаревым. Во время чата он рассказал, что приведет к окончанию власти российского диктатора Владимира Путина.

Политолог подчеркнул, что россияне не так чувствительны к поражениям.

"У нас преувеличивают чувствительность россиян к поражениям и потерям. Даже если прорвать линию обороны, российская армия не развернется и не пойдет на столицу, как это произошло во время Карабахской войны, когда был мятеж Героя Азербайджана Сурета Гусейнова, который развернул части и пошел на Баку, в результате чего война была проиграна Азербайджаном", - пояснил Золотарев.

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Он отметил, что военное поражение России может быть использовано как предлог или катализатор для переворота.

"Но опять-таки в чьих руках ресурсы, возможности и контроль? Отнюдь не в руках российских военных, а в ФСБ", - добавил эксперт.

Конец власти Путина

Напомним, что эксперт раскрыл, почему в 2024 году рухнет власть Путина. Золотарев добавил, что процесс поиска преемника Путина после пригожинского мятежа радикально активизировался.

Золотарев раскрыл, что будет с Россией после войны. Даже если война будет заморожена или поставлена на паузу, санкции вряд ли будут сняты с России. Он также добавил, что все будет зависеть от Китая, как он будет использовать Россию.

Режим Путина упадет до конца 2024-го, Пригожин подготовил компромат. Режим Владимира Путина в стране-агрессоре Российской Федерации можно свергнуть только вооруженными усилиями, договоренности не сработают, считает Цезарь.

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