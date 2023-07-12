'За государство обидно': эксперт рассказал о вероятном дворцовом перевороте в России

Пропагандисты сколько угодно могут демонстрировать цифры о поддержке Путина на уровне 90%, но уже раскрылась слабость государства.

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Золотарев рассказал, что происходит с властью Путина в России / коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

На сайте Главред состоялся чат с политологом, директором аналитического центра "Третий сектор" Андреем Золотаревым. Во время чата он рассказал, насколько сегодня крепка власть российского диктатора Владимира Путина.

"В конце концов окажется, что Путин укрепил свои политические позиции, поскольку никто не ставил под сомнение его легитимность как президента. Даже мятежники шли с челобитной к царю с жалобой на плохих бояр Шойгу и Герасимова", - отметил политолог.

Золотарев также добавил, что пропагандисты сколько угодно могут демонстрировать цифры о поддержке Путина на уровне 90%, но уже раскрылась институциональная слабость государства. Что-то в России не работает, если 8 тысяч человек, как нож сквозь масло, проходят почти до столицы.

"Высокий рейтинг не является гарантией того, что в критический момент из-под задницы Путина не выбьют табуретку. Янукович бежал в Ростов, имея вполне сносный рейтинг - изрядно за 30% поддержки, это нормальный для действующего президента результат. Однако власть он потерял", - пояснил эксперт.

Он считает, что риск дворцового переворота в России под лозунгом "За державу обидно" - это наиболее вероятный сценарий.

Смотрите видео чата на Главреде с Андреем Золотаревым:

Режим Путина рухнет

Напомним, что режим Путина упадет до конца 2024-го, Пригожин подготовил компромат. Режим Владимира Путина в стране-агрессоре Российской Федерации можно свергнуть только вооруженными усилиями, договоренности не сработают, считает Цезарь.

Эксперт раскрыл, почему в 2024 году рухнет власть Путина. Золотарев добавил, что процесс поиска преемника Путина после пригожинского мятежа радикально активизировался.

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