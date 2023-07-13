От атаки "Шахедов" по Киеву есть пострадавшие в Дарницком районе - КГВА

Спикер КГВА Михаил Шаманов сообщил детали удара русских оккупантов по столице и рассказал о погибшем в Подольском районе Киева.

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Есть двое травмированных в Дарницком районе – 19-летняя девушка и 23-летний мужчина / коллаж Главред, скриншоты из видео

Третий день подряд россияне пытаются атаковать Киев с помощью баражирующих боеприпасов "Шахед", они заходили на столицу по разным направлениям. Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на спикера КГВА Михаила Шаманова.

По его словам, система ПВО сбило все воздушные цели – более десятка дронов-камикадзе модели "Шахед".

РуководительКГВА Сергей Попко заявил, что зафиксировано попадание обломков в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах. По предварительной информации, есть повреждения жилых домов.

видео дня

Есть двое травмированных в Дарницком районе – 19-летняя девушка и 23-летний мужчина. Их госпитализировали в больницу с осколочными ранениями стеклом. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

Также двое пострадавших в Шевченковском районе, им оказали помощь на месте. В этом районе во время тушения пожара спасатели ГСЧС спасли одного человека.

Шаманов также говорит, что Подольском районе столицы обнаружили одного погибшего, однако пока его смерть не связывают с атакой "Шахедов". И следствие будет устанавливать причину гибели.

"В Подольском районе был пожар. Во время тушения пожара нашли тело. Следствие будет устанавливать причину смерти. Поэтому мы этот пожар пока не связываем с падением обломков", – заявил он

Страна-агрессор Россия три дня подряд атаковала Киев

Российские оккупационные войска 11 июля направили на Киев свои иранские дроны. Вражеские беспилотники запускались с южного направления. В Воздушных силах сказали, что ПВО сбили все беспилотники РФ.

Уже на следующий день, 12 июля, Россия снова атаковала Киев дронами Shahed. Силы ПВО ВСУ отбили все атаки агрессора.

"Враг совершил очередную воздушную атаку на столицу. На этот раз, по предварительной информации, он вновь использовал барражирующие боеприпасы типа "Shahed". После более чем недельного перерыва, противник второй день подряд запускает иранские БПЛА по Киеву. Воздушная тревога длилась более 2 часов", - подчеркнули в Киевской городской военной администрации.

Россия ночью дронами атаковала Киев и 13 июля. Под ударом оказались четыре районы столицы – Соломенский, Шевченковский, Подольский и Дарницкий. Обломками были повреждены жилые дома. Погиб 1 человек. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.

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