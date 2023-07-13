Gepard, Biber и много оборудования: Германия передала Украине помощь

Немецкое правительство решило передать Украине новую партию военной помощи для борьбы против российских оккупантов.

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Германия передала Украине военную помощь / коллаж: Главред, фото: Википедия

Федеральное правительство Германии сообщило об обновленных данных военной помощи в Украину, где украинские военные защищают землю от российских оккупантов.

Немецкое правительство решило передать Украине новую партию военной помощи, в которую вошла техника для ЗРК IRIS-T SLM, боеприпасы, 6 установок Gepard и другое оборудование, говорится в обновленных данных на сайте правительства.

Уже известно что вошло в новую партию помощи, которую доставили в Украину.

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6 установок Gepard

3 230 снарядов калибра 155-мм

1 184 дымовых боеприпаса калибра 155-мм

мост для мостоукладчика Biber

мостоукладчик Biber

5 защищенных автомобилей для защиты границ

10 лазерных целеуказателей для IRIS-T SLM

седельный тягач 8x8 HX81

четыре полуприцепа

24 192 боеприпаса калибра 40 мм

два комплекта запчастей для дронов Vector

10 станций управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM

Военная помощь Украине

Напомним, что Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн. Украине дадут средства на ремонт оборудования и новый военный реабилитационный центр, а также боеприпасы к Challenger 2, более 70 боевых машин и тому подобное.

США объявят о пакете военной помощи на $2 млрд. О новом пакете военной помощи объявят 9 июня. Это произойдет на фоне того, что военные аналитики говорят о начале контрнаступления Украины.

Украина получит новую партию Gepard и Iris-T от Германии. Новая партия зенитных самоходных артиллерийских установок и зенитных ракетных комплексов ПВО и ПРО прибудет в наше государство в ближайшие недели.

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