Gepard, Biber и много оборудования: Германия передала Украине помощь

Федеральное правительство Германии сообщило об обновленных данных военной помощи в Украину, где украинские военные защищают землю от российских оккупантов.
Немецкое правительство решило передать Украине новую партию военной помощи, в которую вошла техника для ЗРК IRIS-T SLM, боеприпасы, 6 установок Gepard и другое оборудование, говорится в обновленных данных на сайте правительства.
Уже известно что вошло в новую партию помощи, которую доставили в Украину.
- 6 установок Gepard
- 3 230 снарядов калибра 155-мм
- 1 184 дымовых боеприпаса калибра 155-мм
- мост для мостоукладчика Biber
- мостоукладчик Biber
- 5 защищенных автомобилей для защиты границ
- 10 лазерных целеуказателей для IRIS-T SLM
- седельный тягач 8x8 HX81
- четыре полуприцепа
- 24 192 боеприпаса калибра 40 мм
- два комплекта запчастей для дронов Vector
- 10 станций управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM
Военная помощь Украине
Напомним, что Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн. Украине дадут средства на ремонт оборудования и новый военный реабилитационный центр, а также боеприпасы к Challenger 2, более 70 боевых машин и тому подобное.
США объявят о пакете военной помощи на $2 млрд. О новом пакете военной помощи объявят 9 июня. Это произойдет на фоне того, что военные аналитики говорят о начале контрнаступления Украины.
Украина получит новую партию Gepard и Iris-T от Германии. Новая партия зенитных самоходных артиллерийских установок и зенитных ракетных комплексов ПВО и ПРО прибудет в наше государство в ближайшие недели.
Больше интересных новостей: