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Gepard, Biber и много оборудования: Германия передала Украине помощь

Юлия Куришко
13 июля 2023, 16:50 обновлено 13 июля, 16:56
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Немецкое правительство решило передать Украине новую партию военной помощи для борьбы против российских оккупантов.
Gepard, Biber и много оборудования: Германия передала Украине помощь
Германия передала Украине военную помощь / коллаж: Главред, фото: Википедия

Федеральное правительство Германии сообщило об обновленных данных военной помощи в Украину, где украинские военные защищают землю от российских оккупантов.

Немецкое правительство решило передать Украине новую партию военной помощи, в которую вошла техника для ЗРК IRIS-T SLM, боеприпасы, 6 установок Gepard и другое оборудование, говорится в обновленных данных на сайте правительства.

Уже известно что вошло в новую партию помощи, которую доставили в Украину.

видео дня
  • 6 установок Gepard
  • 3 230 снарядов калибра 155-мм
  • 1 184 дымовых боеприпаса калибра 155-мм
  • мост для мостоукладчика Biber
  • мостоукладчик Biber
  • 5 защищенных автомобилей для защиты границ
  • 10 лазерных целеуказателей для IRIS-T SLM
  • седельный тягач 8x8 HX81
  • четыре полуприцепа
  • 24 192 боеприпаса калибра 40 мм
  • два комплекта запчастей для дронов Vector
  • 10 станций управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM

Военная помощь Украине

Напомним, что Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн. Украине дадут средства на ремонт оборудования и новый военный реабилитационный центр, а также боеприпасы к Challenger 2, более 70 боевых машин и тому подобное.

США объявят о пакете военной помощи на $2 млрд. О новом пакете военной помощи объявят 9 июня. Это произойдет на фоне того, что военные аналитики говорят о начале контрнаступления Украины.

Украина получит новую партию Gepard и Iris-T от Германии. Новая партия зенитных самоходных артиллерийских установок и зенитных ракетных комплексов ПВО и ПРО прибудет в наше государство в ближайшие недели.

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