США объявят о пакете военной помощи на $2 млрд: в него войдут средства ПВО - Bloomberg

О новом пакете военной помощи объявят 9 июня. Это произойдет на фоне того, что военные аналитики говорят о начале долгожданного контрнаступления Украины.

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США объявят о новом пакете военной помощи на $2 млрд - СМИ / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Википедия

Пентагон намерен объявить о предоставлении Украине долгосрочного пакета военной помощи, который будет включать средства противовоздушной обороны на сумму более 2 миллиардов долларов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники

Деньги, которые будут выделены в рамках инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности, пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также ракет GEM-T и PAC-3 для ЗРК Patriot.

О новом пакете военной помощи объявят в пятницу, 9 июня. Это произойдет на фоне того, что военные аналитики говорят о начале долгожданного контрнаступления Украины.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные якобы пошли в контрнаступление, открывая решающий этап в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. В ночь на 7 июня ВСУ усилили удары по позициям оккупантов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских военных, которые говорили на правах анонимности.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинская армия, которая уже готова к контрнаступлению, еще не пошла в атаку, несмотря на разные заявления российских пропагандистов.

"Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, увидят", - сказал Данилов 7 июня.

Ранее скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить контрнаступления Вооруженных сил Украины и посадить Киев и Москву за стол переговоров. Орбан также пожаловался, что ему, мол, трудно быть единственным премьер-министром в ЕС, который "выступает за мир".

Смотрите видео о том, как тема контрнаступления ВСУ вызывает дикий ужас и страх в Кремле:

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