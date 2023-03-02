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Украина получит новую партию Gepard и Iris-T от Германии: Шольц сделал заявление

2 марта 2023, 14:52
Новая партия зенитных самоходных артиллерийских установок и зенитных ракетных комплексов ПВО и ПРО прибудет в наше государство в ближайшие недели.
Гепард, Олаф Шольц
Украина получит новую партию Gepard и Iris-T от Германии/ bundeswehr.de, Оофис президента Украины

Украина в ближайшие недели получит новую партию зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, а также зенитных ракетных комплексов Iris-T от Германии.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге, пишет Spiegel. Кроме этого, по его словам, продолжается работа над предоставлением Украине дополнительных боеприпасов.

Также Шольц обратился к критикам предоставления оружия Украине и заявил, что одними лишь заявлениями и словами мира не достичь. Он подчеркнул, что "любовь к миру не означает подчинение великому соседу", пишет DW.

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Шольц обратил внимание, что в нынешней ситуации невозможно надеяться на достижение мира и в то же время требовать, чтобы было остановлено предоставление оружия Украине для защиты от страны-агрессора России.

Канцлер Германии также напомнил о Буче, Краматорске, Изюме, Мариуполе. Он подчеркнул, что там "солдаты Путина нанесли непостижимые страдания мирному населению Украины и совершили самые ужасные из военных преступлений".

Шольц добавил: понятно, что ждет украинцев в случае оккупации их территорий российскими захватчиками.

Что такое Gepard

Gepard – немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка производства компании Krauss-Maffei в сотрудничестве с другими предприятиями. Gepard базируется на шасси Leopard 1 и оснащена двумя 35-миллиметровыми пушками и радаром.

Установка предназначена для защиты бронетанковых колонн на марше и стационарных объектов от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах днем и ночью при любых погодных условиях и в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника, пишет Википедия.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что первые немецкие танки Leopard 2 уже прибыли в Украину, их передала Польша, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Известно, что последние несколько недель на польском полигоне в Свентошуве учились украинские экипажи.

Президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16. По его словам, Украине передают то вооружение, которое необходимо ВСУ, чтобы обеспечить возможность успехов на фронте весной, летом и в начале осени.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны Североатлантического альянса могут передать Вооруженным силам Украины два батальона немецких основных боевых танков Leopard 2 (62 единицы).

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