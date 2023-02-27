'Ход войны изменится': Украина может получить два батальона танков Leopard 2 - Писториус

Количество танков, которые могут быть переданы Украине, достаточное для формирования двух танковых батальонов, подчеркнул глава Минобороны Германии.

Украина может получить два батальона танков Leopard 2 / Коллаж фото bundeswehr, pixabay.com

Страны Североатлантического альянса могут передать Вооруженным силам Украины два батальона немецких основных боевых танков Leopard 2 (62 единицы). Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью радио Deutschlandfunk.

Так, отвечая на вопрос о передаче Украине 62 танков, чиновник выразил мнение, что такая возможность существует: "Да, это может произойти".

По словам Писториуса, количество танков, которые могут быть переданы Украине, достаточное для формирования двух танковых батальонов, однако он не ожидает, что Германия передаст больше. Министр подчеркнул, что для этого нужно сначала пополнить запасы за счет внутреннего производства.

видео дня

Согласно его заявлению, Запад может передать в общей сложности 300 танков, которые Украина запрашивала, и "после этого изменится ход войны", добавил министр.

Несмотря на решение о передаче Украине танков Leopard 2, Писториус предполагает, что Североатлантический альянс получит дополнительные обязательства. Он также утверждает, что "очень уверен", что количество танков для Украины можно увеличить, передавая современные модели Leopard 2A6.

Украина получит танки Leopard от Запада

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин во время заседания в формате Рамштайн 14 февраля заявил, что танки Leopard немецкого производства согласились передать Украине восемь стран – Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Также сообщалось, что в правительстве Финляндии пока не приняли решение о передаче немецких боевых танков Leopard для армии Украины. Там колеблются из-за того, что имеют общую границу со страной-агрессором РФ. Об этом рассказала глава финского правительства Санна Марин.

Ранее, в начале февраля, правительство Германии одобрило предоставление Украине 178 боевых современных танков Leopard 1. Первая партия такой военной помощи должна прибыть в нашу страну летом этого года, другая часть – в 2024 году. В то же время немецкое правительство одобрило еще одно решение для Украины. Как сообщает пресс-служба правительства ФРГ, теперь официально разрешен экспорт боевых танков Leopard 1 A5 Украине от других стран.

Вас может заинтересовать: