УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Ход войны изменится": Украина может получить два батальона танков Leopard 2 - Писториус

27 февраля 2023, 00:15
Количество танков, которые могут быть переданы Украине, достаточное для формирования двух танковых батальонов, подчеркнул глава Минобороны Германии.
'Ход войны изменится': Украина может получить два батальона танков Leopard 2 - Писториус
Украина может получить два батальона танков Leopard 2 / Коллаж фото bundeswehr, pixabay.com

Страны Североатлантического альянса могут передать Вооруженным силам Украины два батальона немецких основных боевых танков Leopard 2 (62 единицы). Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью радио Deutschlandfunk.

Так, отвечая на вопрос о передаче Украине 62 танков, чиновник выразил мнение, что такая возможность существует: "Да, это может произойти".

По словам Писториуса, количество танков, которые могут быть переданы Украине, достаточное для формирования двух танковых батальонов, однако он не ожидает, что Германия передаст больше. Министр подчеркнул, что для этого нужно сначала пополнить запасы за счет внутреннего производства.

видео дня

Согласно его заявлению, Запад может передать в общей сложности 300 танков, которые Украина запрашивала, и "после этого изменится ход войны", добавил министр.

Несмотря на решение о передаче Украине танков Leopard 2, Писториус предполагает, что Североатлантический альянс получит дополнительные обязательства. Он также утверждает, что "очень уверен", что количество танков для Украины можно увеличить, передавая современные модели Leopard 2A6.

Украина получит танки Leopard от Запада

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин во время заседания в формате Рамштайн 14 февраля заявил, что танки Leopard немецкого производства согласились передать Украине восемь стран – Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Также сообщалось, что в правительстве Финляндии пока не приняли решение о передаче немецких боевых танков Leopard для армии Украины. Там колеблются из-за того, что имеют общую границу со страной-агрессором РФ. Об этом рассказала глава финского правительства Санна Марин.

Ранее, в начале февраля, правительство Германии одобрило предоставление Украине 178 боевых современных танков Leopard 1. Первая партия такой военной помощи должна прибыть в нашу страну летом этого года, другая часть – в 2024 году. В то же время немецкое правительство одобрило еще одно решение для Украины. Как сообщает пресс-служба правительства ФРГ, теперь официально разрешен экспорт боевых танков Leopard 1 A5 Украине от других стран.

Вас может заинтересовать:

война в Украине танки военная помощь Танк Leopard 2
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:20

Зачем 27 февраля выходили из дома с хлебом: приметы и что нельзя делать

00:15

"Ход войны изменится": Украина может получить два батальона танков Leopard 2 - ПисториусВидео

26 февраля, воскресенье
23:34

"Мирный план" Китая по Украине: в ФРГ назвали важнейший пункт, который "забыл" ПекинВидео

23:09

"Залужный доложил о тактическом окружении": в РФ разгоняют фейк о захвате БахмутаВидео

22:30

Путина ждет поражение, но мира он не хочет: в Испании заявили об опасности главы КремляВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:22

Массовые удары, большие потери и захват городов: идет решающий месяц для Украины - гороскоп на мартВидео

22:00

"Путин физически боится Кадырова": экс-сотрудник КГБ рассказал об отношениях диктаторовВидео

21:42

Бывшая жена Виталия Кличко показала единственную дочь мэра Киева

21:25

"Путин слишком уверен в своей победе": директор ЦРУ раскрыл детали дерзкого диалога с главой СВРВидео

Реклама
20:34

Украина освободит Крым и поставит точку на любых имперских амбициях России – ЗеленскийВидео

20:28

Взрывчатку могли сбросить с воздуха: под Минском взорвали российский самолет ДРЛО А-50 - СМИВидео

20:19

Молдавская звезда Лиги смеха Иван Люленов показал свою девушку-украинку

20:06

Что нельзя делать в Великий пост 2023, чтобы в дом не пришла беда - приметыВидео

20:05

Угроза поставок Китаем оружия России: СМИ узнали, что планирует передать ПекинВидео

19:39

Виталий Козловский ответил, почему осуждать сбежавшего Влада Яму - неправильноВидео

19:20

Нам выгодно решить вопрос Приднестровья уже сейчасмнение

19:04

Армии Украины нужны передовые F-16, Gripen или Tornado для перехода в контрнаступление – РезниковВидео

18:46

Как избавиться от мигрени быстро: неотложная помощь в домашних условияхВидео

18:46

"Закругляйся, Серега": Наташа Королева заявила путинисту Тарзану о разводеВидео

17:52

"За сутки 500 убитых россиян": Резников рассказал о масштабных потерях России в БахмутеВидео

Реклама
17:44

"Испытание психики": Гуменюк рассказала о новой тактике нанесения ракетных ударов по УкраинеВидео

17:42

"Украина получает все необходимое": у Байдена объяснили ситуацию с истребителями F-16Видео

17:12

Как наказать кошку, чтобы она поняла: не будет мстить, а будет слушатьсяВидео

16:59

Путин запустил распад России и уже не контролирует Кадырова с Пригожиным – ДаниловВидео

16:56

Меган Маркл готовит "грязный" сюрприз на коронации Чарльза IIIВидео

16:44

Экс-участница группы ВИА Гра рассказала про громкую ссору с Верой БрежневойВидео

16:40

"Нас сначала пугали": Данилов рассказал, почему украинцев не предупредили о полномасштабной войнеВидео

16:38

Как подтвердить стаж, если трудовая осталась в оккупации: объяснение чиновниковВидео

16:02

Звезда "Крепостной" Денисенко трогательно поздравила мужа-бойца ВСУВидео

15:52

В Бахмуте пограничники в ближнем бою уничтожили целую "пачку" оккупантов-штурмовиковВидео

15:48

"Это эпицентр удара врага": Череватый рассказал о напряженной ситуации на востоке УкраиныВидео

15:40

Какие имена приносят деньги: 3 мужских имени, которые обречены на достаток

15:28

Тука пояснил, какое оружие от НАТО нужно ВСУ для успеха в бояхВидео

15:22

Меню на Великий пост: что нельзя есть в первую неделю с 27 февраля по 5 марта - вкусные рецептыВидео

15:19

Звезда сериала Папаньки разводится с мужемВидео

14:31

"Это база, Илон": у Зеленского осадили Маска, опозорившегося заявлением о Майдане

14:07

Любовный гороскоп на неделю 27 февраля - 5 марта: Козерогу – возможности, Львам - романтикаВидео

13:59

"Даже в ближайшие 100 лет": никакого примирения с Россией не будет - ШмыгальВидео

13:26

От F-16 до мощных ракет: Зеленский передаст США новый список оружия для победы

13:22

Совершенно другой человек: звезду фильма "Сердцеедки" не узнали без макияжа и фильтров

Реклама
13:22

Женский гороскоп на неделю 27 февраля - 5 марта: Рыбам – испытания, Козерогам – знаки подсознанияВидео

13:21

Повышение пенсий в 2023 году: в Минсоцполитики пояснили, почему индексация будет не больше 1500 грнВидео

12:54

Новые снегопады в Украине: синоптики предупредили о сильных "морозах" в мартеВидео

12:42

Брэд Питт в Париже появился на публике с возлюбленной, которая моложе его на 30 летВидео

12:32

"Путин – недоговороспособный": Пекин резко отворачивается от РФ — Жданов

12:23

Мадонна "вышла в тираж": от 64-летней певицы сбежал бойфренд в три раза моложе нееВидео

11:33

Финансовый эксперт объяснил, как будет скакать курс доллара веснойВидео

11:31

ВСУ "покрошили" морпехов РФ под Угледаром: от частей оккупантов остались груды техники

11:23

Зачем перед сном бросают чеснок в унитаз: удивительный фокус, который приведет в восторгВидео

10:51

"Будут московиты и уральцы": Путин неожиданно заговорил о развале РФ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять